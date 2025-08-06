Commerzbank ikinci çeyrekte beklentileri aştı, yıl sonu hedeflerini yükseltti

Alman finans devi Commerzbank, ikinci çeyrekte analist beklentilerini aşan bir performans sergileyerek tüm yıl finansal hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Banka, güçlü komisyon gelirlerinin, net faiz gelirlerindeki hafif düşüşü dengelediğini açıkladı.

Bankanın üç aylık net kârı 462 milyon euro olarak gerçekleşti. Bu rakam, 369 milyon euro olan piyasa beklentilerini geride bırakırken, geçen yılın aynı dönemindeki 538 milyon euronun altında kaldı.

Toplam gelirler ise yüzde 13 artışla 3,02 milyar euroya yükselerek 2,98 milyar euroluk tahminleri aştı. Bu dönemde net komisyon gelirleri 1 milyar euro olurken, net faiz gelirleri 2,06 milyar euroya geriledi.

Commerzbank, yıl sonu net kâr hedefini yeniden yapılandırma giderleri öncesinde yaklaşık 2,9 milyar euroya, giderler sonrasında ise 2,5 milyar euroya çıkardı. Önceki hedefler sırasıyla 2,8 milyar euro ve 2,4 milyar euro seviyesindeydi.

Banka, net faiz geliri beklentisini de yaklaşık 7,8 milyar eurodan 8 milyar euro civarına revize etti. Net komisyon geliri, maliyet-gelir oranı ve temel sermaye yeterlilik oranı (CET1) tahminleri ise korunurken, sermaye getirisi planları da teyit edildi.