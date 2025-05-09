Commerzbank ilk çeyrekte beklentileri aştı

Almanya'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank, 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, yılın ilk üç ayında net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artırarak 834 milyon euroya ulaştı. Bu sonuç, analistlerin 698 milyon euro düzeyindeki ortalama beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 747 milyon euro net kar açıklayan banka, bu yılki performansıyla pozitif bir sürprize imza attı. Commerzbank’ın gelirleri de 2,95 milyar euro olan piyasa beklentisini aşarak 3,07 milyar euroya ulaştı. Net faiz geliri ise analistlerin 2,02 milyar euro tahminini geride bırakarak 2,07 milyar euro olarak kaydedildi.

Commerzbank, bir süredir İtalyan UniCredit'in olası devralma girişimleriyle gündemdeydi. Ancak bankanın güçlü çeyrek sonuçları, bu tür senaryolara karşı elini güçlendirmiş görünüyor.

Commerzbank, zorlu piyasa koşullarına rağmen gelir artışı ve maliyet disiplini sayesinde performansını koruduğunu belirtti. Banka yönetimi, yılın geri kalanı için de iyimser bir tablo çizerken, yatırımcıların güvenini artıracak stratejik hamleler üzerinde çalışıldığını açıkladı.