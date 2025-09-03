Commerzbank'tan UniCredit ile birleşme iddialarına net yanıt

Frankfurt’ta düzenlenen bir bankacılık konferansında konuşan Commerzbank CEO’su Bettina Orlopp, UniCredit’in bankayı devralacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Orlopp, kendisine yöneltilen soruya “Elbette hayır” yanıtını verdi.

Karar merci hissedarlar

İtalyan UniCredit, Commerzbank’taki payını yüzde 26’ya çıkararak birleşme ihtimallerini gündeme taşımıştı. Ancak Orlopp, “Kararı yöneticiler değil, hissedarlarımız verir. Belirleyici olan, böyle bir işlemin mantıklı olup olmayacağı ve değer yaratıp yaratmayacağıdır” ifadelerini kullandı.

Birleşme baskısına rağmen direnç

UniCredit’in yüksek payı ve piyasa baskısına rağmen Commerzbank yönetimi, olası bir devralmaya sıcak bakmıyor. Orlopp, sürecin tamamen yatırımcıların çıkarları doğrultusunda değerlendirileceğini ve mevcut durumda birleşmeye yönelik bir eğilim olmadığını vurguladı.