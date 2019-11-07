Compass Group, Türkaş’ı satın alıyor

07 Kasım 2019

Kerim ÜLKER

1987’de kurulan Sofra Grup’taki yüzde 50 hissesini ortağı STFA’dan satın alan Compass Group şimdi de sektörün önde gelen firmalarından birini daha bünyesine katıyor. Compass Gruop, Sofra adlı şirketi kanalıyla Türkaş Gıda’yı devralıyor. 1994’te kurulan Türkaş Gıda 1.200’ün üzerinde çalışana sahip. Türkaş’ın hizmet verdiği şirketler arasında Enerjisa, Akbank, Gedik Holding, Sabancı Holding, Şişecam, SOCAR, Eczacıbaşı Holding, Ağaolu Grubu öne çıkıyor.

Günde 27 bin 500 kişiye yemek veriyor

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası. Ankara, İzmir, Sakarya, Kocaeli ve Tekirdağ bölgelerinde 76 bin kişiye taşıma ve yerinde üretim yemek hizmeti veren Türkaş’ı alan Compass’a ait Sofra Grup, 81 şehirde faaliyet gösteriyor. 27 bin 500 kişiye istihdam sağlayan Sofra, günlük 1.3 milyon öğün yemek servis ediyor. Türkiye’nin en değerli 100 markası içerisinde yer alan Sofra’nın sahibi Compass Group ise İngiltere merkezli. 560 bin çalışanı olan firmanın cirosu 23 milyar sterlin.