Conacx Pano’dan yangın söndüren elektrik panosu

Murat KÜÇÜK / MALATYA

Conacx Pano, elektrik panoları içinde çıkan yangınları kendi kendine söndürebilen dünyanın ilk elektrik panosu Fireproof’un Ar-Ge sürecini tamamladı ve seri üretime başladı.

Ar-Ge aşamasının 2 yıl sürdüğünü söyleyen Conacx Pano Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldaş, süreci şöyle anlattı: “Yuvam Elektrik olarak 1975’ten beri, yarım asra yakındır hizmet etmekten onur ve gurur duyduğumuz sektörümüze kazandıracağımız yeni markamız Conacx Pano Fireproof modelimizin Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Elektronik cihaz kullanımı ve dijitalleşmenin artmasıyla elektrik panolarına binen yük artıyor. Bu da beraberinde pano kaynaklı yangınları getiriyor. Resmi verilere göre; bir yılda çıkan yangınların yüzde 32’si, hasarın ise yüzde 80’i elektrik pano kaynaklı yangınlardan kaynaklanıyor. 157 milyon 348 bin liralık maddi hasarın 122 milyon 774 bin liralık kısmının sebebi, kolaylıkla önlenebilen elektrik kaynaklı yangınlar. Kablo bağlantı noktasındaki gevşeklik, yanlış kablo ve sigorta tercihi gibi sebeplerden meydana gelen bu yangınlarda hem can hem de mal kaybı yaşanıyor. ConacxPano olarak sorumluluk hissiyle başladığımız çalışmalarda, 2 yılın sonunda elektrik panosunda çıkan yangını, en hızlı şekilde pano içinde söndüren bir sistem geliştirdik. Fireproof ismini verdiğimiz panomuzu, tüm projelerde kullanılacak şekilde hazır hale getirdik.”

Yenilikçi yangın önleme teknolojisi

Fireproof içinde kullanılan boya ve cam gibi parçaların alev almaz malzemelerden üretildiğine dikkat çeken Hakan Güldaş, “Pano içinde kullandığımız tüm kablo ve sigorta gibi aksesuarları, kaliteden ödün vermeyen global markaların ürünlerinden özenle seçerek kullanıyoruz.” dedi.

Fireproof’un yangın söndürme tertibatıyla fark yarattığını dile getiren Güldaş, “Isıya ve aleve dayanıklı geliştirdiğimiz elektrik panosu içine özel bir malzeme yerleştiriyoruz. Dış katmanı yanıcı olan bu malzemenin içinde binlerce mikro kapsül topu barındıran özel bir malzeme bulunuyor. Aktivasyon sıcaklığına ulaştığında mikro kapsül kabuk patlıyor ve içindeki yangın söndürücü sıvı maddeyi gaz olarak boşaltıyor ve de yangın oluşumu çok hızlı bir şekilde önleniyor. Yenilikçi yangın önleme teknolojisine sahip olan mikro kapsüllerin polimerik kabuğu, yangın önleyici bileşiği uygun şartlarda 5 yıl çalışmaya hazır durumda tutar ve aktivasyon sıcaklığa ulaşmasını önler. Böylelikle önce canımızı, sonrasında ise mal varlıklarımızı koruruz.” şeklinde konuştu.

Hedef önce Türkiye sonra global pazar

Malatya 1’inci OSB’deki 7 bin metrekarelik fabrikada seri üretimine başlanan Fireproof, yakın zamanda satışa sunulacak. “Ürünümüzü gelecek günlerde fuarlarda görücüye çıkaracağız. Fireproof’un sadece Türkiye’de değil tüm dünyada ihtiyaç var. Bu sebeple ürünün çok satacağına inanıyoruz” diyen Güldaş, “Dünyada benzeri dahi olmayan Fireproof, insan yoğunluğu yüksek olan hastane, AVM, okul, iş merkezi, öğrenci yurdu, fabrika ve metro istasyonu gibi noktalarda kullanılması gereken bir elektrik panosudur. Bize elektrik pano projelerinin gelmesiyle birlikte o projeye Conacx Pano Fireproof panomuzu tüm sisteme uygulayarak ve ürettiğimiz tüm panolarımızı uluslararası standartlarda test ederek, ilgili proje sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. İlk etapta hedef pazarımız Türkiye ancak sonrasında insan hayatına çok önem verilen ülkelerde, büyük satış başarısı yakalayacağımıza inanıyoruz. Mevcutta ihtiyaçları karşılayabilen ve değiştirilmesine gerek olmayan panolara da büyük şehirler başta olmak üzere birçok ilimizde teknik servis ekibimizle keşif yaparak, Fireproof dönüşümü yapabiliyoruz.” diye konuştu.