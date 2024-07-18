Concentrix'in 2024 hedefi: Türkiye pazarında büyümek

Türkiye, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Gürcistan ve İsrail’in yer aldığı 7 ülkeden sorumlu Concentrix Türkiye ve Orta Doğu Lideri Metin Tarakçı, şirket müşterilerinin iletişim merkezini aradıklarında ilk olarak yapay zekanın yer aldığı bir sistemle karşılaştıklarını belirtti ve “Şirket olarak dünya çapında 440 binden fazla kalifiye çalışanımızla 150’den fazla dilde yani dünya dillerinin yüzde 95’ini konuşur hale geldik. İşin temelinde teknoloji olduğu kadar insana odaklılık da var. İyi çalışan her dijital sistemin arkasında daima 'başarılı insanlar’ var” dedi.

Türkiye’de 10’dan fazla farklı dilde hizmet ihracatı

Türkiye’de 10’dan fazla farklı dilde hizmet ihracatına destek verdiklerini söyleyen Tarakçı, “Türkiye’de güçlü lokal markalara Türkçe olarak hizmet verirken global pazar için 10’dan fazla dilde yurt dışı müşterilerine yönelik faaliyet gösteriyoruz. Örneğin, dünyanın e-ticaret devi diyebileceğimiz bir markanın Almanya’daki müşterilerine Türkiye’den Almanca hizmet sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Komplike işlemlerde tüketici talebi: Direkt iletişim

Türkiye’nin Concentrix için çok önemli bir pazar olduğunu belirten Tarakçı, “Türkiye’deki çözümlerimizle insan odaklılıkla, teknoloji kullanımına ağırlık vereceğiz. Üretken yapay zekadan faydalandığımız çözümlerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Müşteri hizmetleri alanında teknoloji eskisiye nazaran daha çok kullanılıyor. Tüketiciler basit işlemleri teknolojiyle çözmek isterken daha komplike olanlarında ise bir insan ile konuşmak istiyor. İşin duyguya ve empatiye dayandığı bir nokta bulunuyor. Türkiye’deki tüketicilerin talepleri de bu yönde. Biz de bu çerçevede, teknoloji çözümlerimizi güçlendiriyoruz. Tüm bu beklentiler ışığında gelecek dönemlerde Türkiye pazarında büyümeyi hedefliyoruz” dedi.