ConocoPhillips 201 milyon varillik petrol kuyusu keşfetti

Enerji alanında faaliyet gösteren ABD'li ConocoPhillips, Norveç Denizi'nde, kıyıya 23 kilometre uzaklıkta 75,5 ila 201,3 milyon varil arası hacme sahip bir çıkarılabilir petrol eşdeğeri rezervi keşfettiğini duyurdu.

Norveç Petrol Direktörlüğü'nden (OD) yapılan açıklamada, "Ruhsat sahipleri keşiften elde edilen sonuçları ve yakın olan diğer rezervleri değerlendirerek olası sınırlandırma ya da başka bir rezervle bağlantı olup olmadığını araştıracak" ifadelerine yer verildi.