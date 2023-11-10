Consus Enerji, kurulu güçte 100 megavatı aşmayı hedefliyor

Öztüketime yönelik dağıtık güneş santrallerinin yapımı, kurulumu ve işletilmesi kapsamındaki çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, “Portföyümüzü büyütmeye yönelik yatırımlarımızı 2023'ün dokuz aylık döneminde ilerlettik.

Yeni bir müşterimizin öztüketimine yönelik GES’i ağustos ayında devreye alarak, toplam kurulu gücümüzü 96,2 megavata çıkarmayı başardık. 2023'ün son çeyreğinde ve takip eden dönemlerde başlıca odağımız hem santral kurulu gücü hem de finansal performans açısından sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve güçlü bir bilanço ile değer yaratmak olacak” dedi.

Arpacıoğulları, biyokütle tesisleri içinde yapımı süren yaklaşık 3.6 MWp yardımcı kaynak GES kapasitesine ilişkin yatırımların yıl sonuna kadar tamamlanıp devreye alınacağını, buna ilave olarak yine biyokütle tesislerine eklenebilecek ilave GES (yardımcı kaynak) kapasitesine yönelik EPDK’ya yapılan lisans tadil başvurusunun ise Ekim ayı içinde olumlu karşılandığını ve yaklaşık 8 MWp’lik ek kapasite yatırımı için çalışmalara başlandığını belirtti.

Üretim portföyünü büyütmek için çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini kaydeden Arpacıoğulları, çeşitli sektörlerden potansiyel müşteriler ile dağıtık güneş santrallerine ilişkin proje geliştirme faaliyetlerinin sürdüğünü anlattı.

Arpacıoğulları, şunları kaydetti: “Dağıtık enerji iş kolunda bir sanayi tesisinin öztüketimine yönelik olarak imzalanan enerji performans sözleşmesi kapsamındaki 2,05 megavat kurulu güce sahip ilk GES’in inşaatı tamamlanarak, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alındı. Böylece, 2023 yılı Ağustos ayı başında dağıtık enerji iş kolundaki toplam kurulu gücümüz 56,2 megavata çıkarken, tesis sayımız 9’a yükseldi. Bir kamu kurumu ile gelir paylaşım modeli kapsamında güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı, kurulumu ve işletilmesine yönelik sözleşme imzalanarak yatırım sürecine başlandı.

2,45 megavat kapasitedeki bu projenin 2023 yılının 4. çeyreğinde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor. Dağıtık enerji iş kolumuzda hem özel sektör hem de kamuya tasarruf sağlamaya yönelik çözümlerimize önümüzdeki dönemde de ağırlık vereceğiz.” Arpacıoğulları, özellikle güneş enerjisi alanında Karayipler ve Avrupa’da yer alan çeşitli ülkelerdeki projelere ilişkin değerlendirmelere devam edildiğini sözlerine ekledi.