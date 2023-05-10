Consus Enerji’nin gelirleri 172 milyon TL’ye ulaştı

Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından olan Consus Enerji, 2023 yılının ilk üç aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Consus Enerji’nin gelirleri 2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 27 artarak 172 milyon 28 bin 850 TL’ye ulaştı. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) ise yüzde 2’lik artışla 34 milyon 181 bin 295 TL’ye yükseldi. Finans ve vergi sonrası net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58’lik artışla 1 milyon 554 bin 026 TL olarak gerçekleşti.

Şirket’in 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel performansını değerlendiren Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, "Sürdürülebilir bir gelecek ve temiz enerji için, güneş odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ilerlememiz sürüyor. Bu kapsamda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli yatırım fırsatlarını takip etmekteyiz” ifadesini kullandı.

Enerji alanında da çalışmalarını sürdürüyor

Üretim portföyünü büyütmek için çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini kaydeden Arpacıoğulları, çeşitli sektörlerden potansiyel müşteriler ile toplamda 200 MW’ı aşkın kapasiteye ulaşan dağıtık güneş santrallerine ilişkin proje geliştirme faaliyetlerinin sürdüğünü anlattı. Arpacıoğulları, dağıtık enerji iş kolunda 2022 yılının son çeyreğinde bir sanayi tesisinin öz tüketimine yönelik olarak imzalanan enerji performans sözleşmesi kapsamındaki ilk GES yatırımının 2023 yılı ilk yarısında tam kapasite ile devreye alınmasının planlandığını belirtti.

Arpacıoğulları, “Diğer taraftan bir kamu kurumu ile gelir paylaşım modeli kapsamında güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı, kurulumu ve işletilmesine yönelik sözleşme imzalanarak yatırım sürecine başlandı. Dağıtık enerji iş kolumuzda, hem özel sektör hem de kamuya tasarruf sağlamaya yönelik çözümlerimize önümüzdeki dönemde de ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

Yurt dışı yatırımlarına da devam ediyor

Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, yurtdışında da Antigua ve Barbuda’da planlanan güneş enerjisi santrali yatırımına yönelik sözleşme çalışmalarının sürdüğünü, sektördeki diğer çeşitli yurtdışı fırsatlarının da takip edildiğini, buna yönelik olarak çeşitli Avrupa ülkelerindeki projelere ilişkin de değerlendirmelere devam edildiğini belirtti.

Arpacıoğulları, “Geçtiğimiz yıl sonunda alınan Yönetim Kurulu kararımız ve sonrasında verilen SPK onayı ile, belirlenen ihraç tavanı dahilinde finansal yapımıza ve fon kaynaklarımızı çeşitlendirmemize katkı sağlayacağını düşündüğümüz ilk finansman bonosu ihracımızı Nisan ayında başarılı şekilde gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

2022 yılında gerçekleşen halka arz sonrasında, kurumsal yönetim uygulamalarının Şirket nezdinde ve ilgili paydaşlar açısından daha da ön plana çıktığını ifade eden Arpacıoğulları, yakın tarihte kurumsal yönetim ilkelerine uyuma ilişkin aldıkları derecelendirme notu ile BİST Kurumsal Yönetim Endeksine dahil edildiklerini ilave etti.

Arpacıoğulları sözlerini şöyle sürdürdü: “Portföyümüzü büyütmeye yönelik yatırımlarımıza 2023 yılında da devam etmek en büyük hedefimiz. Gelecek dönemlerde başlıca odağımız hem santral kurulu gücü hem de mali performans açısından sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve güçlü bir bilanço ile değer yaratmak olacak.”