Consus Enerji’nin halka arzına yönelik değişiklik onaylandı

Global Yatırım Holding bağlı ortaklığı Consus Enerji'nin halka arzına yönelik değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Konuya ilişkin Global Yatırım Holding’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin (Consus Enerji) halka arzına yönelik olarak, şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu izin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunduğu Consus Enerji tarafından Şirketimize bildirilmiştir. Consus Enerji, Bakanlık onayı için yarın Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapacağını da Şirketimize bildirmiştir. Bakanlık izninin de alınmasının ardından yapılacak genel kurul ile Consus Enerji'nin Esas Sözleşmesi SPK mevzuatına uygun hale gelmiş olacaktır.” ifadelerine yer verildi.