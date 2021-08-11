Continental, lastikleri geri dönüşümlü pet şişeden üretecek

Continental, aldığı kararla 2022 yılından itibaren lastik üretiminde geri dönüştürülmüş plastik şişelerden elde edilen yeniden işlenmiş polyesterin kullanılmasına imkân tanıyor.

Mekanik bir işlemle polietilen tereftalat (PET) şişelerinden elde edilecek olan bu yeni polyester iplik, lastik karkasının yapımında kullanılacak. Bu malzeme ileride tamamen geleneksel polyesterin yerini alabilir.

Bu doğrultuda elyaf uzmanı ve tekstil üreticisi OTIZ ile iş birliğine giden şirket, öncesinde gerekli ara kimyasal adımlar olmadan PET şişeleri geri dönüştüren ve polyester ipliği lastiğin yüksek mekanik ihtiyaçlarını karşılayacak hale getiren özel bir teknoloji geliştirdi. İleri dönüşüm adı verilen bu süreçte PET şişeler, yüksek performanslı PET malzemeye dönüştürülüyor.

Üretime 2022’de başlanacak

Continental Lastikleri Malzeme, Süreç Geliştirme ve Endüstrileşme Müdürü Dr. Andreas Topp, "Bu yıl Münih'te düzenlenen IAA MOBILITY Fuarı’nda geri dönüştürülmüş PET şişelerden yapılan polyester iplikli son derece yenilikçi bir konsept lastiği tanıtacağız. Geri dönüştürülmüş polyester iplikleri kullanarak ürün bazında döngüsel ekonomiye geçiş için önemli bir adım daha atıyoruz. 2022 gibi yakın bir tarihte lastik üretiminde geri dönüştürülmüş PET şişelerden elde edilen malzemeyi kullanabileceğiz.” dedi.

OTIZ Araştırma ve Geliştirme Departmanı Müdürü Dr. Derren Huang da, değiştirilen üretim süreçlerinin monomerlerden herhangi bir polimerizasyon işlemine gerek kalmadan lastik üretiminde kullanmak üzere PET şişelerden polyester iplik elde etmelerine imkan sağladığını söyledi.

Bunun gelecekteki varlıkları ve ticari faaliyetleri açısından bir avantaj sunduğunu belirten Continental Lastikleri Sürdürülebilirlik Müdürü Claus Petschick ise, "Geleceğin döngüsel ekonomisinde atıkları birer üretim malzemesi olarak görmekteyiz. Hedefimiz çok açık: En geç 2050 yılına kadar iş ortaklarımız ve tedarikçilerle birlikte ürün ve kaynak döngülerimizi tamamen kapalı hale getirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.