Continental, yıllık 500 milyon euro tasarruf hedefliyor

25 Ağustos 2020

Continental, bu sene sanal ortamda gerçekleştirdiği '2020 Yılı Hissedarlar Toplantısı’nda, rekabete ve geleceğe dönük teknolojileri sürdürülebilir büyümeyle destekleyeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, dijitalleşme, asistanlı ve otomatik sürüş ve bu konseptlere dayanan otonom sürüşün yanı sıra emisyonsuz sürüş sistemleri olmak üzere üç farklı teknolojiye odaklacak olan Continanatel, sanal toplantıda iklim korumasına yönelik çözümlerini ise ekoloji, sosyal ve ekonomik olmak üzere üç farklı disiplinde ele aldı. Toplantı kapsamında rekabete ve geleceğe dönük teknolojileri sürdürülebilir büyümeyle destekleyeceğini açıklayan Continental, 2020 ve sonraki yıllarda sağlıklı bir mobilite ekosistemine odaklanarak 2023 yılından itibaren yılda yaklaşık 500 milyon euro tasarruf hedefliyor.

“2050 itibarıyla CO2 emisyonlarını ortadan kaldıracağız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Continental CEO’su Dr. Elmar Degenhart, Continental’in rekabete ve geleceğe dönük teknolojileri sürdürülebilir büyüme stratejisiyle desteklediğini vurguladı. Continental olarak sağlıklı bir mobilite ekosistemi için çalıştıklarını söyleyen Degenhart, "Bu, ekolojik, ekonomik ve sosyal olmak üzere üç önemli özelliğin dengede olduğu bir sistem. Çevresel korumayı artıran, karbon nötralitesini destekleyen, maliyetleri azaltan ve bireylerin hareket kabiliyetini kolaylaştıran Continental çözümleri, bu sisteme zemin hazırlıyor. Dolayısıyla bu büyük görev bizimle başlıyor. Bu yıl en yakın zamanda, dünya genelindeki tüm fabrikalarımıza yalnızca onaylanmış yenilenebilir kaynaklardan elektrik satın alacağız. Bu kapsamda da 2040 yılında üretimimiz karbon nötr olacak, 2050 itibarıyla değer zincirimizin her aşamasında CO2 emisyonlarını ortadan kaldıracağız.” dedi.

"Yazılımla değer yaratma her yıl iki basamaklı bir yüzde ile büyüyor"

Continental’in dijitalleşme ve yazılımın gücü sayesinde kârlı ve sürdürülebilir bir büyüme yakaladığına dikkat çeken Elmar Degenhart, tamamıyla yeni hizmetlerin temelini oluşturan yazılımın sektörün oksijeni olduğunu ifade edetti. Yazılımla değer yaratmanın her yıl iki basamaklı bir yüzde ile büyüme kaydettiğini belirten Degenhart, "Aynı zamanda dijitalleşme, yeni mobilite hizmetleri için de aynı derecede önemli. Neredeyse tüm ürünlerimizin akıllı olmasına dikkat ediyoruz ve örneğin lastik ve hava yastığı sistemlerini dijitalleştiriyoruz. Dijital hizmetlerimiz aracılığıyla filo operatörlerine gönderilen lastik verilerine şimdiden çok fazla talep gelmeye başladı. Bu yüzden, filo satışlarımız artarak yılda yaklaşık 1 milyar euro'ya ulaştı. Dolayısıyla bizce, dijitalleşme önümüzdeki yıllarda üretimde verimliliği arttırmaya yönelik en büyük potansiyele sahip. Şu an, bu alanda insan meslektaşlarıyla el ele bin 600 işbirlikçi robot hizmet veriyor.” ifadelerini kullandı.

Continental’in büyüme gösterdiği bir diğer alanın ise asistanlı ve otomatik sürüş sistemleri olduğunu aktaran Degenhart, “Yollarda sıfır kaza ve sıfır ölüm vizyonuyla bu teknolojileri geliştiriyoruz. Sürücü destek sistemlerinde, başka bir alanda şimdiye kadar görülmemiş bir büyüme yaşanıyor. Ayrıca, Continental günümüzde pasif güvenlik alanında yıllık 350 milyon adet sensör satışı yapıyor. Hedefimiz 2023 yılına kadar 40 milyon yüksek entegre fren sistemi üretmek.” diye konuştu.

"Çevre dostu sürüş sistemleri teknolojilerine odaklanıyoruz"

E-mobilitedeki ‘e’ harfinin sadece ‘elektrikli’ anlamına gelmediğini dile getiren Elmar Degenhart, bunun aynı zamanda ‘emisyonsuz’ demek olduğunu vurguladı. İster akülü, ister yakıt hücreli araçlarda, e-mobilitenin çok fazla büyüyecek bir pazar olduğunu belirten Degenhart, "Bu yüzden, Vitesco Teknolojileri için büyük bir potansiyele sahip. Bu farkındalıkla Continental, önümüzdeki beş yıl içerisinde sürüş sistemleri pazarındaki pek çok ürünün satışlarında yıllık yaklaşık yüzde 30 oranında bir büyüme bekliyor.” dedi.