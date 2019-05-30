ContiTech, sürdürülebilir çözümler üretiyor

30 Mayıs 2019

Akıllı çözümler ve Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini söyleyen ContiTech Lastik Genel Müdürü Şirzat Karayel, “Bildiğimiz sınırların dışında da çözümler arayarak, müşterilerimiz için akıllı çözümleri üretmek stratejimizin bir parçası. Ürünlerimiz, teknolojilerimiz ve hizmetlerimiz ile sürdürülebilir hareketliliğe katkı sağlıyoruz. Araçların güvenlik, konfor ve enerji verimliliğini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

ContiTech, Bursa’da kurulan bir şirkete 1996 yılında ortak olarak Türkiye’de aktif olarak faaliyete başladı. 1999 yılında, ortak olduğu bu şirketin diğer hisselerini de devralarak ContiTech Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı ile büyümesini sürdüren ContiTech Lastik, bugüne kadar Türkiye’de 22 milyondan fazla hava süspansiyon sistemi üretimi gerçekleştirdi. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) 12 bin 500 metrekaresi kapalı, toplam 15 bin metrekarelik alanda üretim yapan ContiTech, yılda 1.7 milyon adetten fazla körük üretiyor.

Uluslararası ticari araç üreticileri ile Avrupa ana aks üreticilerine ürün gönderen ContiTech, toplam üretiminin yüzde 95’lik bölümünü doğrudan ve dolaylı olarak ihraç ediyor. ContiTech’in ihracatının büyük kısmını ise Avrupa’daki OEM’ler oluşturuyor. Aynı zamanda Çin ve Amerika’ya da ihracat yaptıklarını anlatan Şirzat Karayel, “İhracatta başta Almanya olmak üzere Hollanda, İngiltere, Polonya, Macaristan gibi Avrupa ülkelerini sayabiliriz. Bunun dışında Çin, Meksika ve Brezilya gibi deniz aşırı ülkelere de ihracat yapıyoruz. Hedef pazarlarımızın başında yakın coğrafyamız olan Türk cumhuriyetleri ve Ortadoğu pazarı yer alıyor” ifadesini kullandı.

Bursa lokasyonunda kapasiteyi arttırma ve kalite seviyesini daha da yukarı taşıma amacıyla yarı mamul üretimde yeni yüksek teknolojili sistemlere yatırım yaptıklarını belirten Karayel, bu alanda yatırım yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Şirzat Karayel, “Bursa lokasyonumuzu müşterilerimize karşı değerli kılan güçlü yönlerimizin başında; kauçuk üretimini kendi tesisimizde yapıyor olmamız ve bu alanda sahip olduğumuz bilgi-beceri birikimimiz geliyor. Bu yönümüzü daha da güçlü hale getirmek ve sürdürülebilir kılmak adına hamur üretimi konusunda ileri teknolojiye sahip makine yatırımı yapıyoruz. Yatırımlarımızın tamamlanmasıyla; üretim kapasitemizi artıracak, aynı zamanda katma değerimizi de artırarak, tüm müşterilerimize beklentileri üzerinde kalite seviyesine sahip ürünler sunma noktasında avantaj sağlayacağız” diye konuştu.

Geleceğin araçlarına hazırlık yapıyor

Müşterilerine kusursuz ürünlerin yanı sıra akıllı sistem çözümleri ile servis hizmeti de sunduklarına işaret eden Şirzat Karayel, buna da “Smart Solution beyond Rubber” adını verdiklerini söyledi.

Yenilikçiliğin ContiTech stratejisinin önemli bir parçası olduğuna vurgu yapan Karayel, şu bilgileri verdi: “Özellikle düşük ağırlıkta üretim konusu gelecekte hava süspansiyon alanındaki yenilikleri belirleyecek olan bir husus olacaktır. Buna benzer bir diğer gelecek konusu ise aşınmayan, mekanik ayarlama birleşenlere ihtiyaçları olmayan sensor ile kumanda edilen, müşterilerimizin araçlarında kullandığı ileri teknoloji ile haberleşme sağlayabilen hava süspansiyonlarıdır. Bu alanda Continental şirketler grubunun elektronik-bilgi birikiminden faydalanıyoruz.”

42 ülkedeki tesisleriyle 47 bin kişiyi istihdam ediyor

Şirketin global yapılanması hakkında da bilgi veren Genel Müdür Şirzat Karayel, 1871’de kurulan ve yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip teknoloji şirketi Continental’in bir parçası olan ContiTech’in Türkiye’deki yatırımlarını 1996 yılından bu yana artırarak sürdürdüğünü ifade etti.

Karayel, “Continental insanların mobilitesi ve ürünleri için öncü teknolojiler ve hizmetler geliştirmektedir. 1871 yılında kurulan teknoloji şirketi; araçlar, makineler, trafik ve ulaşım için güvenli, verimli, akıllı ve uygun fiyatlı çözümler sunar. Continental, 2018’de 44.4 milyar Euro satış sağladı ve şu anda 60 ülke ve pazarda 243 binden fazla çalışanı istihdam ediyor” açıklamasını yaptı.

Şirzat Karayel, “Bizim açımızdan, adil bir rekabet sürdürülebilirlik için temel oluşturmaktadır. Sürdürülebilirlik odaklı ve sorumlu şekilde hareket etmenin, firmamızı değişikliklere açacağını ve gelecekteki finansal kapasiteyi güçlendireceğine inanmaktayız. Bu nedenle, şirketimizin stratejisi, çalışanlarımız, çevre ve toplum üzerinde olumlu etkiler sağlayan katkı ile sonuçlanan bütünsel bir yaklaşım sergilemektedir” dedi.