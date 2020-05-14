Contjet kurucusu Çaktı: Çok kanallı bir çalışma hedefliyoruz

14 Mayıs 2020

Contjet kurucusu Salih Çaktı, Contjet’in piyasadaki büyük bir boşluğu dolduracağını belirterek dijital içerik ve girişimi ile ilgili bilgiler verdi.

Salih Çaktı şunları söyledi:

“Biz, sosyal medyanın doğurduğu içerik ihtiyacını, kalıplara ve kurallara bağlı kalarak ama yeniliklerden de ödün vermeden gidermek için çalışıyoruz. Bugünün ve geleceğin, dijital dünyadaki en önemli ihtiyacı olan dijital içeriği üretecek kadroları firmalarla ve kuruluşlarla buluşturarak müşterilerimize geleceği inşa etme fırsatını sunuyoruz. Böylelikle, dijital dünyanın imkanlarından doğru şekilde faydalanmalarını sağlayarak ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflemekteyiz”

Görsel, video ve işitsel içerik üretimi yapılıyor

Geniş çaplı bir dijital içerik ajansı olarak hizmet veren Contjet'te sadece yazılı değil, görsel, video ve işitsel içerik üretimi de yapılıyor.

Contjet, blog içeriği, web sitesi içeriği, e-ticaret sitesi ürün ve kategori açıklamaları, sosyal medya içerikleri ve görselleri, video içerikler, sesli içerikler ve haber içerikleri alanlarında içerik üreticileriyle çalışan ve müşterilerine yardımcı oluyor.