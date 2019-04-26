Control Union, hizmet alanlarını çeşitlendirecek

26 Nisan 2019

İstanbul merkez olmak üzere Türkiye’de sekiz ofis ve 150 kişilik uzman personelle hizmet verdiklerini dile getiren Bahar Söner, 2018 yılında yüzde 15’lik büyüme kaydettiklerini söyledi.

Geçen yıl İstanbul’da bulunan laboratuvarlarında analiz çeşitliliğini artırmak ve hizmet verdikleri sektörlerdeki ihtiyaçları karşılamak amacıyla analiz ekipmanlarına yatırımlar yaptıklarının altını çizen Söner, “Ar-Ge çalışmalarımızı küresel ölçekteki ofislerimizle istişareler, toplantılar ve yazışmalar ile yürütüyoruz. Bu bağlamda geliştirilme aşamasında olan ve bu yıl içinde kullanmaya başlayacağım operasyonel ekipman ve online sistemlerimiz mevcut” dedi.

"Müşterilerimize güncel izlenebilirlik sunuyoruz"

Merkezi Hollanda’da bulunan ve 2001 yılından Türkiye’de de faaliyet gösteren Control Union, Türkiye’de faaliyet alanlarını çeşitlendirerek, büyümesini sürdürüyor. Globalde 5 binden fazla çalışana sahip çok uluslu bir şirket olduklarını belirten Bahar Söner, “Yerelde ve uluslararası alanda yürüttüğümüz tüm operasyonlar boyunca müşterilerimize güncel izlenebilirlik sunarken, tüm tedarik zinciri süresince yüksek kalitede, hızlı, bağımsız ve güvenilir hizmet sağlıyoruz” dedi.

Firmalarının, ilgili akreditasyonlar ve uluslararası standartlar çerçevesinde hizmet verdiğini belirten Söner, ticarete konu birçok ürünle ilgili gözetim hizmeti sunduklarını söyledi. Söner, “İthalat/ihracat operasyonları öncesi ya da sırasında, müşterimiz olan firmalar için kalite, miktar, uygunluk kontrolleri yaparak ticaretlerini daha güvenilir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Hububatlar, yemler ve yem hammaddeleri, yağlı tohumlar, paketli ürünler, bitkisel ve hayvansal yağlar, çeşitli kimyasallar, melas, demir-çelik ve hurdaları, kömür, ham petrol ve petrol ürünleri, gübreler gözetimini yaptığımız başlıca ürünler” diye konuştu.

“Mesleki eğitimler artırılmalı”

Sektör sorunlarına değinen Bahar Söner, sektörde en önemli gündem maddesinin yönetmelik ve yönergelerdeki belirsizlikler olduğunu ifade etti.

Ayrıca buna bağlı olarak liman girişlerinde yaşanan sorunların da sektörü olumsuz etkilediğini ileten Söner, hizmet verdikleri sektör firmalarının gözetim hizmetlerini çoğu zaman ek maliyet olarak gördüğünü ifade etti. Söner şunları kaydetti: “Halbuki alınan gözetim hizmeti, firmaları ciddi zararlardan ve ek maliyetlerden koruyor ve yaptıkları ticarete katma değer sağlıyor. Gözetim sektörünün son yıllarda yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında başlıca hedef, kalifiye personel çalıştırma, mesleki eğitimlerin artırılması olmalı. Hizmet verilen sektörlerdeki firmaların, gözetimin amacı ve faydaları ile ilgili bilinçlendirilmesi gerekiyor.”