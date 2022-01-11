Coorbiz Akademi gençleri finans sektörüne hazırlıyor

The Business Research Company tarafından açıklanan verilere göre, finansal hizmetler sektörünün 2025’e kadar her yıl ortalama yüzde 6 büyüyerek 28,5 trilyon dolara yükseleceği öngörülüyor. Bu istikrarlı büyüme, istihdamın artırılmasına da yeşil ışık yakıyor. Bu durumu avantaja çevirmek isteyen gençler, finans sektöründe kariyer yapmak için yetkinliklerini artıracak kursların arayışına giriyor. Coorbiz Akademi'nin 17 Ocak’ta başlayacak ve 8 gün sürecek “Finansal Ürünlerin Satışı” başlıklı eğitimi, kariyerini finans sektöründe yapmayı planlayan genç profesyonellere gelişim olanağı sunuyor. Eğitime katılanlar, sektörden Coorbiz’e gelen kariyer fırsatlarını değerlendirme şansını da yakalıyor.

Finans dünyasının genç profesyonelleri sektörün liderleriyle buluşuyor

Tasarladıkları eğitim programıyla asıl amacın finans sektörüne bilgili ve bilinçli kişiler kazandırmak olduğunu belirten Coorbiz Akademi Yönetici Ortağı Burcu Oylan, eğitim metodolojilerini şu sözlerle aktardı: “8 gün sürecek eğitim programımızda bankacılığın tüm bileşenleri ile birlikte sigorta, katılım bankacılığı, banka dışı finans, fintech, finansal okuryazarlık ve satış konularına da ayrıntılı bir şekilde yer veriyoruz. Edindiğimiz misyon neticesinde programımızda teknik bilgilerin yanı sıra, deneyimlerin paylaşılmasına da ayrıca dikkat ediyoruz. Coorbiz Akademi bünyesinde oluşturduğumuz eğitim programımızda katılımcılar, sektörde aktif görev alan ve Türkiye’nin önemli finans kuruluşlarında üst düzey yönetici kadrolarında bulunan profesyonellerle bir araya gelme, deneyimlerinden faydalanma olanağı da buluyor.”

“Katılımcılarımızın kariyer yolculuklarına ortak oluyoruz”

Eğitim programlarını gelişen piyasa dinamiklerine göre güncellediklerini belirten Burcu Oylan, “Coorbiz Akademi’nin eğitimlerine katılan kişilerin kariyer yolculuklarına da destek olmak için eğitimde başarılı olan katılımcılarımızı sektörden gelen iş ve kariyer fırsatlarına yönlendiriyoruz. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen adaylar, Coorbiz Akademi’nin kurumsal internet sitesinden eğitim programımızın ayrıntılarını inceleyip online başvuru yapabiliyor.” ifadelerini kullandı.

B2Press’in katkılarıyla...