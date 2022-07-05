COP26 Başkanı Alok Sharma, Kalyon Karapınar GES’i ziyaret etti

Yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin en önemli oyuncularından biri olan Kalyon Enerji’nin Konya’da kurmuş olduğu Karapınar GES, Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali olmakla birlikte, işletmeye alınmış olan 900 MW panel kurulu gücü ile Avrupa’nın en büyük güneş enerji santrali unvanına da sahip oldu. Karapınar GES’in 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansmanın imza töreni geçtiğimiz aylarda İstanbul’da gerçekleştirilmişti. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına önemli ölçüde katkı sunmakta olan Karapınar GES, 5 Temmuz Salı günü önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma santrali ziyaret ederken, Sharma’ya Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu eşlik etti.

“En önemli meselemiz enerjiyi temiz kılmak”

Yetkililerden santral hakkında detaylı bilgiler alan Alok Sharma, şunları söyledi: “COP26 Başkanlığı görevim kapsamında başlıca amaçlarımdan biri, kömürden elde edilen enerjiyi gerimizde bırakmak oldu. Küresel emisyonun yaklaşık dörtte birinden sorumlu olan enerji sektörü adına net sıfır hedefine doğru ilerleyebilmek için enerjiyi temizleme meselesi kritik bir hal aldı. Bu noktada COP26’da, 200’e yakın ülkenin üzerinde mutabık kaldığı Glasgow İklim Sözleşmesi de kömürden elde edilen enerjiyi aşamalı olarak azaltmayı ve verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarını yavaş yavaş ortadan kaldırmayı taahhüt ediyor. Bugün burada olmaktan ve tamamlandığında Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi tesisi olacak; aynı zamanda 2 milyon haneye temiz elektrik enerjisi sağlayacak eşsiz Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’ni yerinde görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu tesis hem temiz enerjinin geleceğinin hem de Birleşik Krallık ve Türkiye iş birliğinde, Birleşik Krallık’ın 217 milyon Sterlin ile bugüne kadar ülke dışında bir güneş enerjisi projesine sağladığı en büyük finansman garantisinin sembolü niteliğindedir.”

Yıllık 400 milyon dolarlık döviz ikamesi sağlıyor

812 milyon dolarlık finansmanı İngiliz İhracat Kredi Ajansı UK Export Finance (UKEF), JP Morgan Chase & Co., DenizBank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, TKYB, TSKB ve VakıfBank konsorsiyumu tarafından sağlanan ve Türkiye’nin yeni nesil temiz enerji yatırımlarından olan Karapınar GES, bin 350 MW kurulu gücü ve yüksek yerlilik oranı ile Türkiye ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyük santralleri arasında yer alıyor.

Çevreci bir yatırım olmasının yanında yerli ve milliğiyle de enerjide dışa bağımlılığın azaltılması yönündeki önemli atılımların başını çeken proje; Türkiye’ye yıllık 400 milyon dolar tutarında döviz ikamesi sağlamaya başladı bile.

Karapınar GES’in güneş panelleri de yine bir Kalyon Enerji şirketi olan Kalyon PV tarafından üretilip temin ediliyor. Kalyon PV’nin yüzde 80 yerlilik oranıyla gerçekleştirdiği panel üretimi, bu alandaki Ar-Ge’nin gelişmesi, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdam sağlanması açısından da stratejik önem taşıyor. Kalyon PV fabrikası, Türk ekonomisine yıllık 250 milyon dolar döviz ikamesi sağlıyor. Kalyon Karapınar Güneş Santrali ve Kalyon PV Güneş Paneli Fabrikası, ikisi birlikte Türk ekonomisine yıllık 650 milyon dolar katkı sağlamaya başladı.

Sene sonuna kadar kurulu güç bin 350 MW’a erişecek

19 Ağustos 2020’de, Ankara’da Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikalarını açtıklarını hatırlatan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, aynı gün Konya’da Karapınar GES’in ilk panel montajına başladıklarını aktardı. 23 ayda Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin şimdiden 900 MW’ı işletmeye alındığını belirten Kalyoncu, “Ayrıca fabrikamızın üretim kapasitesini 1000 MW’a çıkartarak, santralimizin tam kapasiteyle faaliyete geçme tarihini bir yıl öne çektik. Dolayısıyla; 1 milyar dolar yatırım bedeli bulunan santralimiz, 2022’nin sonunda 1350 MW’lik kurulu gücü ile tam kapasiteye erişecek.” dedi.

İngiliz Hükümeti’nin bugüne kadar sürdürülebilirlik konusunda en büyük proje finansmanını Kalyon Karapınar GES’e sağlamasının, salgın sebebiyle küresel düzeyde piyasaların zorlandığı bir süreçte bile Türkiye’ye ve Kalyon Holding’in sürdürülebilir finansal yapısına duyulan güvene işaret ettiğine dikkat çeken Kalyoncu, dünyayı sürdürülebilir bir yeşil ekonomiye dönüştürme çabalarına devam edeceklerini söyledi.

Güneşin yenilenebilir enerji içindeki payını yüzde 20 artıracak

“20 milyon metrekare, yani tamı tamına 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki tek bir alana kurulu olan Karapınar GES’imiz tamamlandığında, Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali olmasının yanında dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santralleri arasında yerini alacak. Santralimizde kullanılan panellerin tamamının, dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olan Kalyon PV tarafından yüzde 80 yerlilikle üretilmesinden de büyük gurur duyuyoruz” diyen Kalyoncu, tam kapasiteye ulaştıklarında Türkiye’nin güneş enerjisinin yenilenebilir enerjideki payını yüzde 20 oranında artıracaklarını ve böylece 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacı karşılamış olacaklarının altını çizdi. Kalyon Karapınar GES ve Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile birlikte toplam 3 bin yüksek nitelikli mühendis ve teknikere istihdam imkânı sağladıklarını belirten Kalyoncu, temiz ve yenilenebilir enerjiyi daha ulaşılabilir kılma hedefiyle, yatırımlarına devam etme kararlılığı içinde olduklarını da aktardı.