COPA, 30’uncu yılını kutluyor

DÜNYA (BURSA) - İklimlendirme sektörünün yenilikçi firmalarından COPA Isı Sistemleri, 30. yılını kutluyor. Çevreye saygılı, üstün tasarruf sağlayan ve yenilikçi ürün gruplarıyla dikkat çeken COPA, Bursa Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 26 bin metrekarelik modern tesisinde yüzde 100 yerli sermaye ile üretimlerini gerçekleştiriyor. 4 kıtada ve Türkiye ile birlikte 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren COPA’nın ürün grupları arasında tam yoğuşmalı ve hermetik kombi; duvar tipi split, multisplit ve salon tipi klima; hermetik şofben ve radyatörler bulunuyor. 30 yıldır iklimlendirme sektörüne birçok ilki kazandıran COPA, ihracatta da öncü konumda. Gerçekleştirdiği üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden COPA, global pazarlardaki varlığını da günden güne sağlamlaştırarak dünyanın birçok noktasında müşterilerinin yaşam alanlarında dokunmaya devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 4 milyon evde COPA ürünü kullanılırken 16 milyon kişi ise COPA ile ısındı. Ürünleri İngiltere, Çin, Romanya ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkede kullanılan COPA, her yıl ülkemizin lider ihracatçıları arasında yer alıyor. 2021 yılında ihracatta, önceki yıla kıyasla cirosal olarak seneyi TL bazında yüzde 100’den fazla büyüme ile kapatan COPA, 2022 yılında ihracatta cirosunu yüzde 40’a yakın artırmayı hedefliyor.

30’uncu yılında Çin’e kombi ihracatına başladı

Yüksek verimli iklimlendirme çözümleri sunan COPA, Çin’e radyatörün ardından kombi de ihraç etmeye başladı. COPA, son teknoloji kullanarak ürettiği kombisi Eon’u 2022’nin ilk çeyreğinde Çin pazarındaki tüketicileriyle buluşturdu. COPA’nın Bursa’daki fabrikasında ürettiği Eon kombiler, Çin pazarında büyük ilgi görüyor. 30 yıllık hikayelerine nice başarıları sığdırdıklarını ifade eden COPA Isı Sistemleri Genel Müdürü Oktay Erdinç; “Başarılarla ve ilklerle dolu bir 30 yılı geride bırakmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kurulduğumuz günden itibaren, yenilikçi ürünlerimizle her zaman iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin hayatına değer katmayı hedefledik. COPA olarak dünyada 40’ın üstünde ülkede yer alan global bir markaya dönüştük. 30 yıldır olduğu gibi değerlerimizin ışığında ve modern çağın rehberliğinde; üretmeye, sektörümüze öncülük etmeye, insana ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.