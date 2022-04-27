COPA, 4 milyon evde kullanıldı, 16 milyon kişiyi ısıttı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan COPA Isı Sistemleri, iklimlendirme sektöründe kombi, radyatör ve klima ile ilgili ürün gamını geliştiriyor. Genel Müdür Oktay Erdinç, üretiminin yüzde 80’ini 40’tan fazla ülkeye ihraç eden COPA’nın bugüne kadar yaklaşık 4 milyon evde kullanıldığını, 16 milyon kişinin ise COPA ürünleriyle ısındığını söyledi. “İklimlendirme sektöründe teknolojisiyle, servisiyle, hizmetiyle beraber bize çok daha fazla katma değer sağlayacak ürün grubu ile yola devam edeceğiz” diyen Erdinç, ürün gamını katma değeri yüksek ürünlerle genişletmek üzere bir dizi çalışma içinde olduklarını aktardı. Oktay Erdinç, “Kurulduğumuz günden itibaren, yenilikçi ürünlerimizle her zaman iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin hayatına değer katmayı hedefledik. COPA olarak dünyada 40’ın üstünde ülkede yer alan global bir markaya dönüştük. Markayı bütünleştirici kombi ve klima ürünlerinin yanı sıra ısı pompası ve yoğuşmalı kazan projemiz de devam ediyor. Ayrıca yerden ısıtma ile ilgili yürütülen çalışmamızı da bu sene sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yıl şofben üretimini tamamlayarak ilk ürünü devreye aldık. Klima pazarı çok hızlı büyüyor. Markanın bilinirliği arttıkça talepler de artıyor. Önümüzdeki yıllarda yapacağımız farklı yatırımlarla da COPA’nın globaldeki rekabet gücünü artıracağız” dedi. Kombide ihracat kilogram katma değerinin 15 euro civarında olduğunu belirten Erdinç, farklı ülkelerde üretim yapmak üzere yatırım planları yaptıklarını da duyurdu.

Çin’e kombi ihracatına başladı

İngiltere’de radyatör alanında önemli bir pazar payına sahip olduklarına işaret eden Oktay Erdinç, yakın zamanda Çin’e radyatörün ardından kombi ihracatına da başladıklarını dile getirdi. Oktay Erdinç 2022 hedeflerini de paylaştı. Erdinç; “Radyatörde iç pazarda 400 bin metretül/yıl satışla yüzde 10’a yakın bir paya sahibiz. Kombi tarafında bu yıl 20 bini iç pazar olmak üzere toplam 30 bin adetlik satış hedefimiz var. Yurt dışında büyümeyi planlıyoruz. Bu yıl ayrıca Turquality programına hazırlık yapıyoruz. 2022 sonunda 10 bin klima, 30 bin kombi satışı ile 2.2 milyar lira ciro hedefliyoruz. 2022’de ciromuzun yüzde 80’ini radyatör, yüzde 10’unu kombi, yüzde 5’ini klima ve yüzde 5’ini de diğer ürünlerden elde edeceğiz” diye konuştu.

Kombide yerlilik oranı yüzde 35

Bursa Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 26 bin metrekarelik tesisinde 358 kişi ile üretim yapan COPA’nın ürün grupları arasında tam yoğuşmalı ve hermetik kombi; duvar tipi split, multisplit ve salon tipi klima; hermetik şofben ve radyatörler bulunuyor. Kombide yerlilik oranı yüzde 35’i bulan COPA, radyatörde 2 milyon 800 bin metretül/yıl, kombide ise 100 bin adet/yıl üretim kapasitesine sahip. İmalatta ithalata dayalı ürünlerde önümüzdeki günlerde tedarik sıkıntıları yaşanmasını beklediklerine dikkat çeken Erdinç, COPA olarak Türkiye’de alternatif tedarikçilerle çalıştıklarının altını çizdi. Oktay Erdinç buna rağmen bu yıl iklimlendirme pazarında iç pazarda yüzde 16 daralma beklediklerini bildirdi.