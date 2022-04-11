Copa, ilk kombi ihracatını Çin’e yaptı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Bu yıl iklimlendirme sektöründe 30’ncu yılını kutlayan Copa Isı Sistemleri, Bursa’da üretimini yaptığı kombilerin ilk ihracatını Çin’e yaptı. Bursa Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi’nde 26 bin metrekarelik modern tesiste yüzde 100 yerli sermaye ile üretim yaptıklarını kaydeden Copa Isı Sistemleri Genel Müdürü Oktay Erdinç, ürün gruplarında yoğuşmalı ve hermetik kombi, duvar tipi split, multisplit ve salon tipi klimaların yanı sıra hermetik şofben ve panel radyatörlerin bulunduğunu aktardı.

Kombi ihracatını yeni pazarlarla artıracak

Bugün Türkiye ile beraber 4 kıtada 40'tan fazla ülkede faaliyet gösterdiklerini bildiren Erdinç, üretimlerinin yüzde 80’ini ihraçta kanalize ettiklerini bildirdi.

İhracat yapılan ülkeler arasında İngiltere, Çin, Romanya, Polonya başta olmak üzere birçok ülkenin yer aldığını dile getiren Erdinç, “2021 yılında ihracatta, önceki yıla kıyasla ciro olarak seneyi TL bazında yüzde 100’den fazla büyüme ile kapattık. 2022 yılında da ihracatta ciromuzu yüzde 40’a yakın artırmayı hedefliyoruz. Hedeflerimizi yüksek tutuyoruz ve bu hedeflere ulaşabilmek adına iş ortaklarımız ve bayilerimizle uyumlu bir çalışma ortaya koyuyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde Çin’e ilk kombi ihracatımızı gerçekleştirdik. Bursa’daki ürettiğimiz Copa markalı kombilerimizin Çin pazarına girmesi bize çok büyük motivasyon kazandırdı. Bu yıl kombi ihracatımızı yeni pazarlarla artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Firma olarak yenilikçi ve üstün teknolojiye sahip ürünler geliştirmek üzerine çalıştıklarına vurgu yapan Erdinç, bu yıl da yeni yatırım ve ürünler geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi. Yılın ilk çeyreğinde dakikada 12 litrelik kesintisiz sıcak su kapasitesiyle ve A sınıfı enerji verimliliğine sahip yeni hermetik şofbenleri olan Nixa12 piyasaya sunduklarını açıklayan Erdinç, “Şu an da Ar-Ge çalışmaları devam eden merkezi sistemler için duvar tipi yoğuşmalı kazan projemiz bulunuyor. Bu ürünümüzün 2023’te devreye girmesini planlıyoruz. Söz konusu ürünümüzle birlikte merkezi ısıtma ihtiyaçlarında her kapasiteye verimli çözümler sunacağız.” diye konuştu.

Bu yıl 30 bin kombi satışı hedefliyor

Pandemi döneminde çalışan sayılarını artırdıklarını ve şu an bünyelerinde 354 kişiyi istihdam ettiklerini açıklayan Erdinç, tam kapasite ile üretim yaparken hem ihracat hem yerel pazardaki satışların hedefleri üzerinde ilerlediklerini söyledi.

Bu yıl ise hedeflerinin üzerinde büyüme rakamlarıyla kapatmayı planladıklarını vurgulayan Erdinç, “2020 yılının dördüncü çeyreğinde ilk kombi satışlarımızı gerçekleştirdik ve 2021 yılını 8 bin adet kombiyle kapattık. 2022 yılını ise yaklaşık 30 bin adet kombi satışıyla tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

İş süreçlerinde dijital dönüşüme odaklandı

Firma olarak çağın şartlarına ayak uydurmak için iş süreçlerinde dijital dönüşüme odaklandıklarını belirten Erdinç, geliştirdikleri MyCOPA, MyCOPA Teknik ve MYCOPA Pro uygulamaları üzerinden son tüketici, bayi ve teknik servislerine dijital hizmet verdiklerini bildirdi. Her geçen gün yeni ürünlerle büyümeyi hedeflediklerini ifade eden Erdinç, şunları kaydetti: “2020 yılında COPA Eomix kombilerimizi 2020’de ilk kez Türkiye pazarına sunduk. Yine beklentiler doğrultusunda ürün gamımızı genişleterek, son teknolojik özelliklerle donatılan tam dokunmatik ekranlı COPA Eomix Plus’ı da 2021’de piyasaya sunduk. Eomix Plus, COPA Akıllı Oda Termostatı ile kullanıldığında, yüzde 35’e varan enerji tasarrufu sağlıyor ve CP300S Smart uygulaması sayesinde cep telefonu ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Kullanıcılara ayrıca günlük ve haftalık program yapabilme imkanı da sunuyor. 2022’nin ilk aylarında yeni hermetik şofbenimiz Nixa12’yi piyasaya sürdük.”