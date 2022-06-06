COPA, Viva Line ile klima ailesini genişletti

DÜNYA (BURSA) - İleri teknoloji iklimlendirme çözümleriyle sektöründe öne çıkan COPA Isı Sistemleri, yeni ürünlerini tüketicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Zarif, konforlu ve çevre dostu COPA Viva Line serisi, yaşam alanlarına temiz, ferah ve sağlıklı bir hava sunuyor. Kullanıcılarına dilediklerinde dört mevsimi yaşatan COPA’nın yeni kliması Viva Line, düşük seste çalışmasıyla konforu daha da yukarıya çıkarıyor.

Çevre dostu ve tasarruf sağlayan özelliklerinin yanında, şık ve çarpıcı tasarımlarıyla da tüm mekanlara uyum sağlayan COPA klima ailesi genişlemeye devam ediyor. Kullanıcılarına dilediklerinde dört mevsimi yaşatan COPA’nın yeni kliması Viva Line, zarif, konforlu ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Soğutmada A++, ısıtmada A+ enerji sınıfında olan COPA Viva Line klimaların 9.000 BTU, 12.000 BTU, 18.000 BTU ve 24.000 BTU olarak 4 farklı kapasitesi bulunuyor. Bütçe dostu ve yüksek verimli R32 soğutucu akışkana sahip COPA Viva Line inverter klimalar, çalışırken hem cebinizi hem de doğayı düşünür.

COPA Viva Line, kendi kendini temizleyen eşanjörü ile kullanıcılarına daha temiz ve sağlıklı bir hava sağlıyor. Soft LED aydınlatmalı ön paneliyle göz dolduran COPA Viva Line, sıcak ve soğuk havayı ayrı ayrı kanallardan veren çift hava kanadı sayesinde ortamdaki hava deformasyonunu önleyerek konforlu bir hava dolaşımı sağlıyor.