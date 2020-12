Coral Travel 'Starway World Best Hotels 2019' ödülleri sahiplerini buldu

Coral Travel ‘Starway World Best Hotels 2019’ sıralamasında ilk üçte yer alan Lara Barut Collection Hotel, Xanadu Resort Hotel ve Maxx Royal Belek Golf Resort otellerine ödülleri takdim edildi. OTI Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Coşkun Yurt, memnuniyet düzeyi en yüksek otel olan Lara Barut Collection Hotel Genel Müdürü’ne birincilik ödülünü, Kemer Barut Collection Hotel Genel Müdürü’ne de yedincilik ödülünü verdi. Sıralamaya 6 oteli ile giren Barut Otelleri ayrıca ‘Çevre Dostu’ ve ‘Çocuk Dostu’ kategorilerinde de 2 oteli ile yer aldı.

OTI Holding merkezinde yapılan törende ise Coşkun Yurt, memnuniyet düzeyi en yüksek ikinci otel olan ve ayrıca ‘Sun Family Club’ konseptinde birinci, ‘Çocuk Dostu’ oteller kategorisinde ikinci ve ‘Çevre Dostu’ oteller kategorisinde de yedinci sırada yer alan Xanadu Resort Hotel Genel Müdürü’ne ödüllerini takdim etti. Törende ayrıca, tüm kategorilerde sıralamaya giren Otium Family Eco Club, Seven Seas Hotel Blue ve Seven Seas Hotel Life Genel Müdürleri de ödüllerini Yurt’tan aldı. Üçüncülük ödülü de Maxx Royal Belek Golf Resort’e verildi. Delphin Diva Premiere dördüncü, Gloria Golf Resort beşinci, Mitsis Ramira altıncı, Kemer Barut Collection yedinci olurken, Horizon Karon Beach Resort & Spa sekizinci, The Land of Legends Kingdom Hotel dokuzuncu ve Titanic Mardan Palace da 10’uncu sırada yer aldı.

İlk 100'de yer alan otellerin ortalama memnuniyeti % 97,2

Starway World Best Hotels Ödülü, turistlerin memnuniyet anketlerindeki görüşlerine dayanan ve Coral Travel’in bulunduğu ana pazarlardaki tek ödül. Coral Travel müşterilerinin otellerdeki personel, oda ve otel koşulları, yiyecek-içecek, bahçe ve havuz durumları, temizlik, çocuk alanları, eğlence ve spor aktivitelerini değerlendirdiği bu anketler, otellerin yıldız sayısına bakılmaksızın analiz edilerek sıralamalar belirlendi. 2019’da, 36 ülkedeki 7 bin 437 otelin 350 bin 292 anketi değerlendirildi. İlk 100 listesinde yer alan otellerin ortalama memnuniyet oranı yüzde 97,2 iken, ilk 10'a giren oteller için ise bu sayı daha da yükselerek yüzde 98,6’ya ulaştı.