Corendon Airlines, Avrupa-Kayseri uçuş ağını genişletiyor

Corendon Airlines, uçak filosunu ve uçuş destinasyonlarını güçlendirmeye, ülke turizmine katkı sağlamaya bu yıl da devam ediyor.

Kayseri’yi uçuş merkezlerinden biri haline getiren uçağı ile halihazırda Almanya ve Hollanda’nın 7 şehrinden Kayseri’ye direkt uçuş düzenleyen Corendon Airlines, 2022 yaz sezonu itibarıyla Avusturya ve İsviçre’den de kente direkt uçuşlara başlayacak.

Corendon Airlines, sunacağı geniş uçuş programı için istihdam edeceği uçuş personelini de Kayseri’de yaşayan, bölge kültürü ve hizmet kalitesini en iyi temsil edecek kişilerden seçecek.

Yaz sezonunda uçuş planını genişleterek Avusturya, Almanya, Hollanda ve İsviçre’deki toplam 13 farklı şehirden haftada 32 kez Kayseri’ye uçacak Corendon Airlines, böylece aktarmalı uçuşların önüne geçecek.

Uçuş destinasyonları arasında Kayseri’ye stratejik önem veren şirket, Avrupa – Kayseri direkt uçuşlarına tüm yıl boyunca kesintisiz olarak devam etmenin yanı sıra uçuşların frekansını gelecek dönemlerde daha da artırmayı hedefliyor.