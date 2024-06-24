Corendon Airlines’da üst düzey atama

Uluslararası havacılık sektöründeki deneyimleriyle satış ve pazarlama alanında başarılı bir kariyer sürdüren Christian Hein, haziran ayında Corendon Airlines Satış ve Pazarlama Başkanı olarak göreve başladı.

Avrupa içindeki ve Türkiye'deki popüler tatil destinasyonları olmak üzere, 65 ülkede 165 noktaya uçan uluslararası havayolu şirketi Corendon Airlines, Türkiye, Hollanda ve Malta merkezlerinde çalışan 3 bin 700 kişilik uzman kadrosuyla kusursuz uçuş deneyimi yaşatmaya devam edecek.

Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Çok sayıda zorlukla karşı karşıya olan bir pazar ortamında faaliyet gösteriyoruz. Christian Hein ile orta ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak doğru kişiyi bulduk. Uluslararası ortamda özellikle satış alanında becerilerini defalarca kanıtlamış bir satış profesyonelinin ekibimizin bir parçası olması bizim için çok değerli.”