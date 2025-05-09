Corendon Airlines'da üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mart 2024'ten bu yana Corendon Airlines'ta stratejik danışman olarak görev yapan Schwaiger, bu süreçte yönetim ekibiyle yakın işbirliği içinde çalıştı ve birçok ticari ve yapısal iyileştirme sürecine liderlik etti.

Kariyerine Lufthansa'da başlayan Schwaiger, Almanya'da ve Asya'da çeşitli görevlerde bulunduktan sonra SunExpress ve Condor gibi havayollarında üst düzey sorumluluklar üstlendi. Schwaiger, özellikle Almanca konuşulan ülkelerden Türkiye'ye yönelik turizmin gelişmesinde rol oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, kalıcı atama süreci tamamlanana kadar ticari faaliyetleri Paul Schwaiger'ın yönetileceğini belirtti.

Karaer, "Stratejik vizyonu ve operasyonel uzmanlığı sayesinde satış organizasyonumuzu güçlendiren Paul Schwaiger, temel süreçlerin sadeleştirilmesine de önemli katkılar sağladı." ifadesini kullandı.

Schwaiger da Corendon Airlines'ın bir parçası olmanın kendisi için hem büyük bir onur hem de önemli bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, "Güvenli ve sürdürülebilir bir büyüme için birlikte çalışacağız. Türkiye ve Avrupa'daki operasyon lisanslarımızla, başlıca tatil destinasyonlarına değer sunmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.