Corendon Grubu, Kemer’i tenisin merkezi yapacak

Corendon Turizm Grubu milyonlarca yerli ve yabancı turisti taşıdığı turizm cenneti Antalya’da yatırımlar yapmaya devam ediyor. Lara’da bisiklet dostu otel konsepti ile dünyanın farklı ülkelerinden bisiklet sporcularını konuk ederken, kış döneminde 4 futbol sahası ile futbol takımlarını otellerinde ağırlıyor.

Antalya’da spor turizminin büyümesine öncülük yapan Corendon Turizm Grubu, Kemer’de inşaatı süren yeni tenis projesi Corendon Tennis Club’ın heyecanını yaşıyor. Corendon Tennis Club, 14 toprak zemin tenis kortu, yerel ve uluslararası spor etkinlikleri ile Kemer’i tenisin merkezlerinden biri yapmaya hazırlanıyor.

“Sezonu 12 aya uzatmayı hedefliyoruz”

Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, Corendon Tennis Club yatırımıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Grup şirketlerimizden Corendon Airlines ile pek çok Avrupa ülkesinden Türkiye’ye ve dünyanın farklı noktalarına taşıdığımız yolcularımız, Corendon Touristic ile Belçika ve Hollanda’dan Türkiye’de ve dünyada tatil imkânı sunduğumuz misafirlerimiz, Antalya’da Kemer ve Lara otellerimizin yanı sıra Hollanda ve Karayip Adaları’ndaki otellerimiz ile turizmin farklı alanlarında Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyoruz.”

“Antalya’ya farklı bir değer katmak ve turizmi çeşitlendirmek amacıyla dünyada trend olan spor turizmine yönelik Corendon Tennis Club projesini hayata geçiriyoruz” diyen yıldıray Karaer, “Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında büyük bir gururla ülkemiz için, turizmi desteklemek ve gelişmesine katkı sağlamak için oluşturduğumuz bu büyük proje ile profesyonel ve amatör tenisçileri Kemer’de ağırlamaya hazırlanmak bizim için büyük bir gurur ve heyecan. Kemer’in yemyeşil doğasıyla bütünleşen Corendon Tennis Club ile sezonu 12 aya uzatabilmeyi ve bölgeyi spor alanında cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.