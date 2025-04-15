Corendon’dan Türk ekonomisine 2 milyar euroluk katkı

Hayati ARIGAN

Hollanda merkezli tu­rizm şirketini 1997’de kurduktan sonra aynı ülkede faaliyet gösteren seya­hat acentası sahibi Atılay Us­lu ortak olarak Corendon Tu­rizm Grubu’nu hayata geçiren Kurucu Ortak Yıldıray Karaer, 27 yıldır turizmin her halka­sında hizmet verdiklerini be­lirterek, Türkiye’ye taşıdıkla­rı 500 bin turist ile Türk turiz­mine 2024’te 2 milyar euroluk katkı sağladıklarını ifade et­ti. Hollanda, Belçika ve Da­nimarka’da tur operatörlü­ğü gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyleyen Karaer, “Türkiyedışında 20 farklı des­tinasyon yapıyoruz. Yunanis­tan ve 7-8 adası, İspanya, Mı­sır, Tunus, İtalya, Karayipler ve Dubai gibi destinasyonlara tatil paketleri düzenliyoruz” dedi.

Sabiha Gökçen Havaalanı’nı kullanan ilk şirket

Yaz ve kış destinasyonları­nı çok iyi değerlendirdikleri­ni belirten Karaer, 2005’te Co­rendon Airlines ile hava yolu taşımacılığına başladıklarını ifade ederek, “İlk uçuşlarımı­zı Sabiha Gökçen Havalima­nı’na yaptık. Bu havalimanı­nı Türkiye’nin ilk kullanan hava yoluyuz. Daha sonra tu­rizme hizmet eden bütün ta­til destinasyonlarına uçma­ya başladık. 2011’de Hollan­da bayraklı Corendon Dutch Airlines şirketini de kurduk. Bir de 2017’de Malta’da Co­rendon Airlines Europe şirke­tini kurduk. Şu anda üç farklı bayrak altında 35 uçağımızla hem Türkiye hem Avrupa’dan operasyon yapıyoruz” diye ko­nuştu. Tur operatörü olarak Türkiye, Yunanistan ve İspan­ya dahil olmak üzere 800 bine yakın turist taşıdıklarını be­lirten Karaer, “Ama hava yo­lu olarak da yıllık hava yolun­da sayılar farklı sayılıyor. Ya­ni getirdiğin bir, döndürdüğün iki olarak sayılıyor. 10 milyon civarında da yolcu taşımacılı­ğı yaptık” dedi.

Tatil destinasyonuna uçuşlar

Genelde turistik destinas­yonlara uçtuklarını ifade eden Karaer, “Antalya, İzmir, Da­laman, Bodrum, Gazipaşa ve Alanya havalimanlarına ope­rasyon yapıyoruz. Bunun dı­şında diğer tatil bölgelerinde mesela Girit Adası’nda uçak­larımız var. Oradan Avru­pa’nın çeşitli ülkelerine ope­rasyon yapıyoruz. Mısır’da uçaklarımız var. Amster­dam’da, Brüksel’de, Düssel­dorf’da, Köln’de, Hannover’de ve Nürnberg’de uçaklarımı­zı konuşlandırıyoruz. Ayrı­ca Hollanda, Belçika, Alman­ya, İngiltere’den Zonguldak, Eskişehir, Kayseri, Konya ve Adana’ya etnik uçuşlarımız devam ediyor. İlaveten Al­manya’dan Fas pazarına da etnik uçuşlarımız devam edi­yor” ifadelerini kullandı. Ka­raer, bulundukları bölgede globalde de ikinci büyük fir­ma olduklarını söyledi.

Türkiye’de 2, Amsterdam’da 3, Karayipler’de 3 otel olmak üzere toplam 8 otel ile otel iş­letmeciliği yaptıklarını be­lirten Karaer, “Hem otelcilik, hem hava yolu taşımacılığı, hem tur operatörlüğü olarak hem de destination manage­ment şirketi olarak; yani otel kontratları yapan, yolcunun yer hizmetlerini veren bir fir­mamızla beraber turizmin bü­tün alanlarında faaliyet göste­riyoruz” diye konuştu.

Sağlam adımlarla büyümeye devam

Pandemi sonrası hâlâ topar­lanmaya çalıştıklarını belirten Karaer, “Biraz temkinli gidiyo­ruz. 2023’e göre 2024’te yüzde 5-6 civarında bir büyümemiz oldu. 2019 seviyelerinin üze­rine çıktık. Çünkü turizmde herkesin nirengi olarak aldığı yıl 2019 senesi” dedi.

“Bakanlığın katkısını her zaman hissediyoruz”

Pandemi dönemini Kültür ve Turizm ile Dışişleri Bakan­lıklarının destekleri ile geçe­bildiklerini ifade eden Karaer, “ Kültür ve Turizm Bakanımı­zın da turizmci olması, turiz­min içinde birisi olması, oyun­cuları ve sektörü çok iyi biliyor olması bizim için bir büyük bir avantaj. Biz bunun desteğini, katkısını her zaman hissedi­yoruz” diye konuştu.

“Alanya bizim için önemli bir destinasyon"

Türkiye’de bir otel devrala­rak veya atıl bir tesisi renove edip değerlendirmek üzere ya­tırım yapmayı planladıklarını belirten Karaer, “Turizmi çe­şitlendirecek, sezonu uzata­cak şekilde yatırım yapmaya çalışıyoruz. 14 tane tenis saha­sı yaptık. Şimdi bunun yanına padel tesisini ilave etmeye ça­lışıyoruz. Önümüzdeki yeni dönemde Alman Tenis Fede­rasyonu ile beraber çalıştığı­mız squash ve tenis sporları­nın bir karışımı olarak tanım­lanabilecek, rakete dayalı bir top sporu olan padel proje­miz var. Ağırlıklı olarak Av­rupa’dan, Almanya’dan, Hol­landa’dan, İngiltere’den te­nisçileri ve trend olan padel severleri Kemer’de sezonu uzatarak ağırlamak istiyoruz” dedi. Türkiye turizmine yüz­de 3 ile 5 civarında katkı sağla­dıklarını belirten Karaer, “Ha­va yolu olarak birçok Avrupa ülkesini, hatta Rusya’yı İran’ı, Lübnan’ı Türkiye’ye bağlıyo­ruz. Köprü görevi yapıyoruz. Hava yolu operasyonu, tur operatörü operasyonu toplam 2-2,5 milyar euroluk ciromuz var. Bunun ağırlıklı kısmını Türkiye’de yapıyoruz”dedi.

Alanya’nın önemli bir desti­nasyon olduğuna dikkat çeken Karaer, “Hollanda, Belçika ve Danimarka uçuşlarıyla bölgeyi destekliyoruz. Aynı zamanda da Corendon Alanyaspor Fut­bol Takımı’nın da sponsoru­yuz” dedi. Kış aylarında uçuş operasyonlarını Hindistan’a kaydırdıklarını belirten Kara­er, “Kışın da Türkiye’ye döviz katkısı sağlıyoruz. Türkiye’de hizmet ihracatçılarında ilk 10 firma arasındayız” dedi.

Türkiye’nin 100 milyon turist potansiyeli var

Türk turizminin geçtiğimiz yıl hedeflerini tutturduğunu belirten Yıldıray Karaer, dünya turizminde 5. sırada yer alan Türkiye’nin 100 milyon turist potansiyeli olduğunu belirterek, “Dünya değerlendirmelerinde şuna bakıyorlar. Ülkenin nüfusuna, gelen yolcu oranına bakıyorlar. Bizim 0.6 civarında. Ama diğer gelişmiş ülkelerde bu bire bir yani 1.1, 1.5 civarında. O yüzden daha gidecek yerimiz çok var” dedi.

İstanbul ve Antalya en fazla ziyaret edilen 10 şehir arasında

“İstanbul ve Antalya dünyada en fazla ziyaret edilen 10 şehir arasına geldiyse demek ki; Avrupa, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri’nden artan turizm potansiyelini değerlendirebiliyoruz’’ diyen Yıldıray Karaer, “Dünya üzerinde kargaşalar devam etse de tatil için tercih edilen destinasyonlar olarak kalabilmek turizmciler için çok önemli’’ diye konuştu.

“İstanbul Havalimanı’nın turizme katkısı çok yüksek”

İstanbul’un çok önemli bir transit noktası olduğunu ve İstanbul Havalimanı’nın da çok büyük bir eser olduğunu aktaran Yıldıray Karaer, “Aktarması bir gün olan turist, İstanbul’u gezme imkânı bulabiliyor. Tabii Yeşiköy Havalimanı iptal olmasaydı katkısı olurdu. Londra’da beş tane havalimanı var. İstanbul üç tane havalimanını kaldırırdı ama İstanbul Havalimanı’nın kapasitesi çok yüksek” dedi.