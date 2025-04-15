Corendon’dan Türk ekonomisine 2 milyar euroluk katkı
Türk turizmine geçen yıl 2 milyar euroluk katkı sağlayan Corendon, turizmi çeşitlendirecek yatırım ve çalışmalara odaklandı. Şirket bu amaçla, Avrupa'dan tenisçileri ve padel spor severleri Kemer'e getirecek.
Hayati ARIGAN
Hollanda merkezli turizm şirketini 1997’de kurduktan sonra aynı ülkede faaliyet gösteren seyahat acentası sahibi Atılay Uslu ortak olarak Corendon Turizm Grubu’nu hayata geçiren Kurucu Ortak Yıldıray Karaer, 27 yıldır turizmin her halkasında hizmet verdiklerini belirterek, Türkiye’ye taşıdıkları 500 bin turist ile Türk turizmine 2024’te 2 milyar euroluk katkı sağladıklarını ifade etti. Hollanda, Belçika ve Danimarka’da tur operatörlüğü gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyleyen Karaer, “Türkiyedışında 20 farklı destinasyon yapıyoruz. Yunanistan ve 7-8 adası, İspanya, Mısır, Tunus, İtalya, Karayipler ve Dubai gibi destinasyonlara tatil paketleri düzenliyoruz” dedi.
Sabiha Gökçen Havaalanı’nı kullanan ilk şirket
Yaz ve kış destinasyonlarını çok iyi değerlendirdiklerini belirten Karaer, 2005’te Corendon Airlines ile hava yolu taşımacılığına başladıklarını ifade ederek, “İlk uçuşlarımızı Sabiha Gökçen Havalimanı’na yaptık. Bu havalimanını Türkiye’nin ilk kullanan hava yoluyuz. Daha sonra turizme hizmet eden bütün tatil destinasyonlarına uçmaya başladık. 2011’de Hollanda bayraklı Corendon Dutch Airlines şirketini de kurduk. Bir de 2017’de Malta’da Corendon Airlines Europe şirketini kurduk. Şu anda üç farklı bayrak altında 35 uçağımızla hem Türkiye hem Avrupa’dan operasyon yapıyoruz” diye konuştu. Tur operatörü olarak Türkiye, Yunanistan ve İspanya dahil olmak üzere 800 bine yakın turist taşıdıklarını belirten Karaer, “Ama hava yolu olarak da yıllık hava yolunda sayılar farklı sayılıyor. Yani getirdiğin bir, döndürdüğün iki olarak sayılıyor. 10 milyon civarında da yolcu taşımacılığı yaptık” dedi.
Tatil destinasyonuna uçuşlar
Genelde turistik destinasyonlara uçtuklarını ifade eden Karaer, “Antalya, İzmir, Dalaman, Bodrum, Gazipaşa ve Alanya havalimanlarına operasyon yapıyoruz. Bunun dışında diğer tatil bölgelerinde mesela Girit Adası’nda uçaklarımız var. Oradan Avrupa’nın çeşitli ülkelerine operasyon yapıyoruz. Mısır’da uçaklarımız var. Amsterdam’da, Brüksel’de, Düsseldorf’da, Köln’de, Hannover’de ve Nürnberg’de uçaklarımızı konuşlandırıyoruz. Ayrıca Hollanda, Belçika, Almanya, İngiltere’den Zonguldak, Eskişehir, Kayseri, Konya ve Adana’ya etnik uçuşlarımız devam ediyor. İlaveten Almanya’dan Fas pazarına da etnik uçuşlarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı. Karaer, bulundukları bölgede globalde de ikinci büyük firma olduklarını söyledi.
Türkiye’de 2, Amsterdam’da 3, Karayipler’de 3 otel olmak üzere toplam 8 otel ile otel işletmeciliği yaptıklarını belirten Karaer, “Hem otelcilik, hem hava yolu taşımacılığı, hem tur operatörlüğü olarak hem de destination management şirketi olarak; yani otel kontratları yapan, yolcunun yer hizmetlerini veren bir firmamızla beraber turizmin bütün alanlarında faaliyet gösteriyoruz” diye konuştu.
Sağlam adımlarla büyümeye devam
Pandemi sonrası hâlâ toparlanmaya çalıştıklarını belirten Karaer, “Biraz temkinli gidiyoruz. 2023’e göre 2024’te yüzde 5-6 civarında bir büyümemiz oldu. 2019 seviyelerinin üzerine çıktık. Çünkü turizmde herkesin nirengi olarak aldığı yıl 2019 senesi” dedi.
“Bakanlığın katkısını her zaman hissediyoruz”
Pandemi dönemini Kültür ve Turizm ile Dışişleri Bakanlıklarının destekleri ile geçebildiklerini ifade eden Karaer, “ Kültür ve Turizm Bakanımızın da turizmci olması, turizmin içinde birisi olması, oyuncuları ve sektörü çok iyi biliyor olması bizim için bir büyük bir avantaj. Biz bunun desteğini, katkısını her zaman hissediyoruz” diye konuştu.
“Alanya bizim için önemli bir destinasyon"
Türkiye’de bir otel devralarak veya atıl bir tesisi renove edip değerlendirmek üzere yatırım yapmayı planladıklarını belirten Karaer, “Turizmi çeşitlendirecek, sezonu uzatacak şekilde yatırım yapmaya çalışıyoruz. 14 tane tenis sahası yaptık. Şimdi bunun yanına padel tesisini ilave etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki yeni dönemde Alman Tenis Federasyonu ile beraber çalıştığımız squash ve tenis sporlarının bir karışımı olarak tanımlanabilecek, rakete dayalı bir top sporu olan padel projemiz var. Ağırlıklı olarak Avrupa’dan, Almanya’dan, Hollanda’dan, İngiltere’den tenisçileri ve trend olan padel severleri Kemer’de sezonu uzatarak ağırlamak istiyoruz” dedi. Türkiye turizmine yüzde 3 ile 5 civarında katkı sağladıklarını belirten Karaer, “Hava yolu olarak birçok Avrupa ülkesini, hatta Rusya’yı İran’ı, Lübnan’ı Türkiye’ye bağlıyoruz. Köprü görevi yapıyoruz. Hava yolu operasyonu, tur operatörü operasyonu toplam 2-2,5 milyar euroluk ciromuz var. Bunun ağırlıklı kısmını Türkiye’de yapıyoruz”dedi.
Alanya’nın önemli bir destinasyon olduğuna dikkat çeken Karaer, “Hollanda, Belçika ve Danimarka uçuşlarıyla bölgeyi destekliyoruz. Aynı zamanda da Corendon Alanyaspor Futbol Takımı’nın da sponsoruyuz” dedi. Kış aylarında uçuş operasyonlarını Hindistan’a kaydırdıklarını belirten Karaer, “Kışın da Türkiye’ye döviz katkısı sağlıyoruz. Türkiye’de hizmet ihracatçılarında ilk 10 firma arasındayız” dedi.
Türkiye’nin 100 milyon turist potansiyeli var
Türk turizminin geçtiğimiz yıl hedeflerini tutturduğunu belirten Yıldıray Karaer, dünya turizminde 5. sırada yer alan Türkiye’nin 100 milyon turist potansiyeli olduğunu belirterek, “Dünya değerlendirmelerinde şuna bakıyorlar. Ülkenin nüfusuna, gelen yolcu oranına bakıyorlar. Bizim 0.6 civarında. Ama diğer gelişmiş ülkelerde bu bire bir yani 1.1, 1.5 civarında. O yüzden daha gidecek yerimiz çok var” dedi.
İstanbul ve Antalya en fazla ziyaret edilen 10 şehir arasında
“İstanbul ve Antalya dünyada en fazla ziyaret edilen 10 şehir arasına geldiyse demek ki; Avrupa, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri’nden artan turizm potansiyelini değerlendirebiliyoruz’’ diyen Yıldıray Karaer, “Dünya üzerinde kargaşalar devam etse de tatil için tercih edilen destinasyonlar olarak kalabilmek turizmciler için çok önemli’’ diye konuştu.
“İstanbul Havalimanı’nın turizme katkısı çok yüksek”
İstanbul’un çok önemli bir transit noktası olduğunu ve İstanbul Havalimanı’nın da çok büyük bir eser olduğunu aktaran Yıldıray Karaer, “Aktarması bir gün olan turist, İstanbul’u gezme imkânı bulabiliyor. Tabii Yeşiköy Havalimanı iptal olmasaydı katkısı olurdu. Londra’da beş tane havalimanı var. İstanbul üç tane havalimanını kaldırırdı ama İstanbul Havalimanı’nın kapasitesi çok yüksek” dedi.