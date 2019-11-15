Çorum kolonyası yılın en kaliteli ödülünü aldı

15 Kasım 2019

Hakan KILIÇ

Gold Faces TURKEY, Şah Danışmanlık ve D’ES Yapım & Organizasyon tarafından yürütülen “Korunmaya Muhtaç Kız Çocuklarına Yardım Projesi” kapsamında iş ve cemiyet hayatının önde gelen iş insanları ve şirket yöneticilerini buluşturdu. Ayrıca sağlık alanında hizmet veren kurum, kuruluşlar ve temsilcilerinin bir araya geldiği gecede Golonya markası 'Yılın En Kaliteli Kolonya Ödülü'ne layık görüldü.

Ödülü alan Golonya Kozmetik Sanayi ve Ticaret Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İlker Tosun, ‘’Ödülü almamızda başta emeği geçen çalışanlarımız olmak üzere tüm Çorumlu hemşehrilerimize desteklerinden ötürü teşekkür ededim’’ dedi.