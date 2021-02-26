Çorum Şeker Fabrikası’ndan 420 milyon TL’lik pancar ve nakliye ödemesi

Safi Holding bünyesinde faaliyet gösteren Çorum Şeker Fabrikası’nda 2020-2021 pancar ve nakliye ödemeleri tamamlandı.

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, “Çorum Şeker Fabrikası olarak 6 il, 171 köyde pancar üretimi yapan 3 bin 207 çiftçimize ve ayrıca nakliyecilerimize toplam 420 milyon TL’lik ödememizi tamamlamış bulunuyoruz. Bu sezon Çorum Şeker olarak üreticilerimizden 955 bin ton pancar teslim aldık. Emekleri ve kattıkları değer için tüm çiftçilerimize teşekkür ederiz.” şeklinde açıklamada bulundu.

Çorum Şeker Fabrikası, bu sezon A şeker kotasını tamamlayıp fazladan 20 bin ton C şekeri üreterek fabrika tarihindeki son 20 yılın üretim rekorunu kırdı. Hakan Safi yaptığı açıklamada, fabrika tarihindeki son 20 yılın üretim rekorunun kırıldığını duyururken bu başarıda en büyük payı olan çiftçilere bir kez daha teşekkürlerini iletti. Safi, “Bu başarı çalışanlarımız, nakliyecilerimiz ve çiftçilerimiz ile beraber ulaştığımız bir başarıdır, üretici ile çiftçi el ele daha da büyük başarılara imza atacağız.” diye konuştu.

Üretim rekoru ile birlikte aynı zamanda 2020 yılı sezonunda fabrika tarihinin en kaliteli şeker üretimini de gerçekleştirdiklerini belirten Safi, “Çorum Şeker tarihinin 7,4 puanla en kaliteli şekerini üreten tüm ekibimizi de kutluyorum.” dedi.

"Kalitede zirvedeyiz"

Hakan Safi açıklamalarına şöyle devam etti: “Kristal şekerde laboratuvar analiz sonucunda ortaya çıkan ve kaliteyi belirleyen iki temel kriter vardır; bunlar çözelti rengi ve toplam puan. Türkiye’de üretilen şekerlerin ortalaması çözelti renginde 35-45, toplam puanda 12-18 aralığında iken Çorum Şeker olarak 7,4 toplam puan ile üretmiş olduğumuz şekerimiz sayesinde kalite olarak zirveye ulaştığımızı söylemek mümkün. Bu sonuç elbette Çorum Şeker’in gururu. Son iki yılda yaptığımız yatırımlar ve proseslerdeki iyileştirmeler ile hedeflerimize ulaşıyoruz.”