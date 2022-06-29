Coşkun Dönmez, yeniden BUYSAD başkanı

DÜNYA (BURSA) - BUYSAD Başkanlığına yeniden seçilen Coşkun Dönmez, kongrede yaptığı konuşmada hazır yemek sektörünü değerlendirdi. Gıda enflasyonunun sektörü derinden etkilediğine dikkat çeken Dönmez, “Türkiye’nin bazı gıda guruplarında dışa bağlı olması, yaşanan olumsuzlukları ve gıdadaki fiyat artışını daha da tetikledi. Yemek sanayicileri olarak zor bir süreçten geçtiğimizi söylemeye gerek bile yok. Kaliteden ve hijyen koşullarından ödün vermeden ayakta kalmaya çalışan üyelerimiz, bir taraftan da ambalaj, nakliye ve işçilik maliyetlerinin getirdiği yükü omuzlamaya çalışıyor. BUYSAD olarak yemek sanayicilerin sorunlarını her fırsatta dile getirip çözüm için çaba harcıyoruz. Umuyoruz ki ülkemizde ve dünyada hem genel enflasyon, hem gıda enflasyonu kontrol altına alınır ve hazır yemek sanayicileri ile paydaşları rahat nefes alır. Bunu söylerken Dünya Bankası'ndan bir süre önce yapılan açıklamada gıda fiyatlarının 2023 yılı sonuna kadar ateşinin düşmeyeceğinin açıklanmış olmasının tedirginliğini yaşadığımızı da belirtmeden geçemeyeceğim. Bu nedenle meslektaşlarıma tavsiyem her konuda temkinli adımlar atmaları” dedi.

Coşkun Dönmez başkanlığındaki yönetimde, Faruk Aslanoba ve Erkan Erk başkan yardımcılığı, Okan Özen sekreterlik, Abidin Şakir Özen saymanlık görevini üstlenirken, Mehmet Emin Kuyu ve Yusuf Yarar üye olarak yer aldı.