Coşkunöz, Avrupa’yı da bölgesel genişleme planına aldı

30 Mayıs 2019

Rusya’da 2014 yılında yatırım yaparak, global pazarda büyüme doğrultusunda adımlarını atan Coşkunöz, Romanya’da da yatırıma başladı. Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, 24 milyon euro’luk yatırım sonunda Renault’nun piyasaya süreceği DACIA modeli için parça üreteceklerini, sekiz yıl için yapılan anlaşma çerçevesinde, üretime 2020 yılında başlayacaklarını söyledi.

Bu yıl faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde ve bulundukları pazarlarda konumlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Acay, “Coşkunöz MA ile Romanya’ya yaptığımız yeni yatırımla Avrupa da bölgesel genişleme planlarımız arasına girdi” diye konuştu.

Romanya’daki yatırımlarının Doğu ve Batı Avrupa pazarının tam merkezinde konumlanmalarını sağlayacağını vurgulayan Erdem Acay, “Özellikle Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkeler ile hali hazırda sıcak temas içindeyiz. Global piyasa için de önemli bir nokta olan Romanya tesisi, küresel pazarlama stratejilerimizi oluştururken de elimizi kuvvetlendiriyor. Küresel ölçekteki varlığımızı yatırımlarımız ve sunduğumuz ürün-hizmetler ile daha da etkinleştireceğiz. 2019 yılında ciromuzda Euro bazında yüzde 15 gibi bir büyüme gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Romanya’da üretime 2020’de başlayacak

Coşkunöz Metal Form ile İtalyan CLN Group otomotiv bölümü MA şirketleri ortaklığında kurulan Coşkunöz MA’nın Romanya’da 24 milyon Euro’luk tesis yatırımına başladığını belirten Erdem Acay, Dragasani’de yaklaşık 13 bin metrekarelik kapalı alanda devreye alınacak üretim tesisinde, transfer ve progresif presler, robotik punta, gazaltı kaynak ve rollform prosesleri ile üretim yapılacağını aktardı. Bu yatırımımızla birlikte Renault’un piyasaya süreceği DACIA modeli için parça üretimi yapılacağını anlatan Erdem Acay, 8 yıl için yapılan anlaşmada üretime 2020 yılında başlanacağını bildirdi.



Coşkunöz Holding’in İtalyan CLN Group’un yanı sıra Rus PJSC MMK Şirketler Grubu ile de iş ortaklığı yaptığını dile getiren Acay, şu bilgileri verdi: “Coşkunöz Alabuga bugün bölgenin en güçlü OEM’lerinin önemli tedarikçisi. Aynı zamanda MMK-Coşkunöz-Alabuga Rusya’nın en büyük çelik üreticilerinden biri olan PJSC MMK Şirketler Grubu ortaklığında 2016’dan bu yana yılda 150 bin ton üretim kapasitesine sahip Çelik Servis Merkezi olarak üretim gerçekleştiriyor. Bu üretim potansiyeli ile SEZ Alabuga Bölgesi’nde otomobil üreticilerinin kaporta parçaları için rulo sac açınım kesimi hizmetini veren bölgedeki ilk firma. Bölgedeki konumumuzu güçlendirerek faaliyetlerimizi hızlandıracağız.”

Erdem Acay, Coşkunöz Kalıp Makina, Coşkunöz Metal Form ve Coşkunöz Alabuga’nın referansları arasında Ford, Fiat, Honda, Mercedes Benz, Renault, Dacia, Toyota, Wolksvagen, Kamaz, Peugeot-Citroen, Aurus, BMW ve Audi gibi başlıca büyük markaların yer aldığını söyledi. Acay, Coşkunöz Metal Form bünyesinde geçen yıl en çok Ford ve Renault markaları için üretim yapıldığını da kaydetti.

Halihazırda yedi sektörde 12 şirketle faaliyet gösteren Coşkunöz Holding, otomotiv sektöründe Coşkunöz Metal Form ile 60 bin metrekarelik kapalı alanda, bin 250 çalışanı ile presli sac parça imalatı alanında faaliyet gösteriyor.

Holding ayrıca Coşkunöz Kalıp Makina ile toplam 11 bin 400 metrekarelik kapalı alan üzerinde yaklaşık 300 çalışanı ile kalıp tasarımı ve üretimi yapıyor. Coşkunöz Kalıp Makina’da yılda 400 bin adam saatlik üretim yapıldığını ve yapılan bu üretimin yüzde 99’unun ihraç edildiğini dile getiren Erdem Acay, Coşkunöz Metal Form’un ise geçen yıl 65 milyon parça üretimi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Holding olarak Ar-Ge ve inovasyona verdikleri öneme de işaret eden Acay, “Sürekli gelişmeye, yenilenmeye ve öncü projelere imza atmaya odaklanıyoruz. Gelişen teknolojiye paralel olarak, üretimde yeni uygulamalar geliştirip endüstriyi büyütmeyi amaçlıyoruz. Bu sebeple 2006 yılında kurduğumuz Coşkunöz Ar-Ge Merkezi ile birçok ilke imza atıp inovasyonun önemini göstererek, üretimi kolaylaştıran modelleri sektörümüze sunuyoruz. Coşkunöz Ar-Ge Merkezi’nin geliştirdiği sistemlerinde 36 adet çalışmanın patent süreci devam ediyor, 15 adet tescili olan ve 14 adet de ürüne dönüşen patentimiz mevcut” diye konuştu.