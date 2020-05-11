Coşkunöz Eğitim Vakfı mesleki eğitimde bir ilke imza attı

11 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Mesleki eğitimde katma değer yaratma vizyonu ile hareket eden Vakıf, program kapsamında öğrencilere yoğun olarak teknik eğitimler veriyor. Psikolojik danışmanlık desteğiyle de öğrencilerin iletişimini güçlendirmeyi amaçlıyor. Mesleki eğitimde katma değeri artırmak, gençleri iş ve meslek sahibi yapmak, sanayide yetişmiş teknik ara eleman ihtiyacını karşılamak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), yeni tip koronavirüs salgını döneminde yeni bir eğitim modeline geçti. Aynı sorumluluk ve inançla geleceğe bakan Vakıf, toplumun en önemli ihtiyaçlarından biri olarak gördüğü mesleki ve teknik eğitimlerine ‘Uzaktan Eğitim Programı’ kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. “Uzaktan Eğitim Programı” ile ilgili detayları aktaran Coşkunöz Eğitim Vakfı Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, “Bu dönemde ülkenin her yerinde salgınla mücadeleye destek olmak için çalışmalarımıza devam ediyor, yenilikçi bir yaklaşımla eğitimde farklı modeller deneyimleyerek Türkiye’de ilk defa bilgisayarlarını da tedarik ederek meslek lisesi ders programını online olarak öğrencilere ulaştırıyoruz” dedi.

Güçlü yarınlar oluşturmayı amaçlıyor

“Uzaktan Eğitim Programı” ile mayıs ayının sonuna kadar sürecek dersler kapsamında mesleki ve teknik eğitim alacak öğrencilerin daha iyi imkanlarda eğitimine devam etmesi için bilgisayar temin eden Coşkunöz Eğitim Vakfı, hazırladığı teknik ağırlıklı eğitim programının yanı sıra yaşanan pandemi nedeniyle öğrencilerin psikolojilerini de göz önünde bulundurarak kişisel gelişim eğitimleri üzerine dersler veriyor. Aynı zamanda teknik derslerle birlikte tüm öğrencilere alternatif çözüm üretme ve çözüm becerileri geliştirme, empati, stresle başa çıkma gibi kişisel gelişim dersleriyle gençlerin psikolojik dayanıklılığına da destek olmayı hedefliyor. Coşkunöz Eğitim Vakfı, ayrıca 30’uncu dönemi tamamlayıp Haziran ayında mezun olacak öğrencilere de özgeçmiş hazırlama, etkileyici ilk izlenim yaratma, işyerinde iletişim, etkili sunum teknikleri, zaman yönetimi gibi özel eğitim programları sunuyor.