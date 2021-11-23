Coşkunöz Eğitim Vakfı’ndan istihdama destek

BURSA (DÜNYA) - Coşkunöz Holding’in kurucusu Kemal Coşkunöz tarafından temelleri 1988 yılında atılan Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), İŞKUR ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile önemli bir protokole imza attı. İmzalanan protokol ile üç kurumun iş birliğiyle İŞKUR tarafından sunulan aktif iş gücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitimler düzenlenmesi kararlaştırıldı. Proje kapsamında bugünün ve geleceğin mesleklerine yönelik Siber Güvenlik, Bilgisayarlı Makine İmalatı (CNC) ve Endüstriyel Kalıpçılık eğitimleri verilecek. CEV’de gerçekleştirilecek eğitimler, 2022’nin Şubat ayında başlayacak. Protokol Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, Bursa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür tarafından imzalandı.

“İstihdam sürecinde yanlarında olacağız”

CEV Genel Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu şunları söyledi: “Günümüz teknolojilerini de kullanarak geliştirdiğimiz nitelikli mesleki eğitim programları ve eğitim alanındaki projelerimizle istihdama katkı sağlarken, sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine de destek olmayı hedefliyoruz. Bu hedefle İŞKUR ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaparak eğitimlere başlayacağız. Şubat ayında başlayacak 3 ayrı eğitime katılacak katılımcıların eğitimlerini tamamlamalarının ardından istihdam süreçlerinde de yanlarında olacağız.” Kurs kapsamında 3 ayrı program olarak verilecek olan eğitimler CEV’in eğitim atölyelerinde gerçekleştirilecek. Eğitim başvuruları Aralık 2021 itibariyle CEV ve İŞKUR web siteleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.