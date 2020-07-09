Coşkunöz, eğitimlerine e-learning ve VR teknolojilerini ekledi

09 Temmuz 2020

BURSA (DÜNYA) - Türkiye sanayisine ve üretimine, eğitimli ve donanımlı çalışan kazandırmak için 32 yıldır mesleki eğitim programlarını sürdüren CEV, eğitim programını güncelleyerek e-learning ve VR teknolojilerini de ekledi. Başvuruların 22 Ağustos 2020 tarihine kadar devam ettiği eğitimlerde öğrenciler, kişisel gelişim dersleri ile sektörün tecrübeli ve üst düzey isimlerinden koçluk desteği alacak. 18 ay boyunca devam edecek eğitimlerin 6 ayı Coşkunöz Holding bünyesinde yer alan şirketlerde gerçekleştirilecek, böylece öğrenciler teorik bilgilerini pratiğe dökerek meslek hayatına daha hızlı adapte olabilecek. Coşkunöz Eğitim Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Öğrencilere eğitim süresi boyunca eğitim destek bursu da verilerek, öğrencilerin staj imkanı da yine CEV tarafından sağlanacak. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere, MEB sınavına tabi tutularak meslek lisesi diploması verilecek. Ayrıca başarılı olan öğrenciler yine bu şirketlerde çalışma fırsatı elde edebilecek” denildi. Düz lise veya meslek lisesi mezunu 18 ila 25 yaş arasındaki adaylar, 1 adet fotoğraf ve diplomaları ile 22 Ağustos 2020 tarihine kadar www.coskunozegitimvakfi.org adresinden başvuru yapabilecek. Eğitimler 7 Eylül 2020’de başlayacak.