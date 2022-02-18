Coşkunöz Holding, 2022'de yüzde 30 ciro artışı hedefliyor

Esra ÖZARFAT



BURSA - 70 yılı aşkın geçmişiyle Türk sanayisinin köklü şirketlerinden olan Coşkunöz Holding, salgının etkilerinin devam ettiği 2021 yılında da cirosunu ve ihracatını artırmayı başardı. Grup geçen yıla göre yüzde 30 artışla cirosunu 330 milyon euroya çıkardı. Global çözüm ortağı olma hedefiyle yurtdışında da yatırımları bulunan holdingin Türkiye dışındaki yatırımlarının ciro içindeki payı ise yüzde 15 düzeyinde gerçekleşti.

Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, “Dünya ekonomisinde normalleşme sürecinin devam etmesi, global çip tedarik sorununun azalarak ortadan kalkması, yüksek seyreden emtia fiyatları ve artan talep etkisiyle artışı bu yıl da yüzde 30 düzeyinde korumak istiyoruz. 2022’de ciromuzu yüzde 30 artırmayı, yurtdışı yatırımların ciro içindeki payını da yüzde 15’ten 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Girişim sermayesi ile yeni alanlara yatırım yapacak

Otomotiv, savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri, bilgi teknolojileri ve lojistik olmak üzere 7 sektörde 14 şirketle faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Acay, önümüzdeki 5 yıl içinde toplam ciro içinde ihracatın payını yüzde 40’a çıkarmayı hedeflediklerini aktardı. Faaliyet gösterdikleri sektörlerin dışında yeni alanlarda girişim sermayesi ile yatırım yapmak için de çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Erdem Acay, “Yakın zamanda kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz C-Ventures girişim sermayesi yatırım fonu ile mobilite, medikal teknolojiler, tarım, havacılık gibi alanında faaliyet gösteren startup firmalara yatırım yapacağız” diye konuştu. Holding bünyesindeki iki Ar-Ge merkezine her yıl yaklaşık 4 milyon Euro bütçe ayırdıklarına dikkat çeken Acay, 2022 yılında da bu alandaki yatırımlara kesintisiz devam edeceklerini belirtti.

Acay, “Kurucumuz Kemal Coşkunöz’ün vizyonunun devamı niteliğindeki CODE 2025 stratejimizle hareket ederek geleceğe hazırlık yapmanın şimdi tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Bu süreç doğrultusunda tüm şirketleri yalınlaştırıp maliyet, kalite ve teslimat performanslarını mükemmelleştirerek, hem kendimize hem de müşterilerimize rekabet avantajı sağlayacağız. Grubumuzu en verimli ve etkin şekilde dijital çağa hazırlayarak, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.