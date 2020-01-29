Coşkunöz Holding’in İK direktörü Arzu Öneyman oldu

29 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Coşkunöz Holding’in İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Arzu Öneyman getirildi. Öneyman, Coşkunöz Holding bünyesinde faaliyet gösteren 12 şirketin tüm insan kaynakları süreçlerinden sorumlu oldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden 2000 yılında mezun olan Arzu Öneyman, 2002 yılında İngiltere’de “University of East London” bünyesinde MBA yüksek lisansını tamamladı. Profesyonel kariyerine Borusan Lojistik’te Satış ve Pazarlama Uzmanı olarak başlayan Öneyman, 2003 yılında Bosch Fren Sistemleri’ne transfer oldu. Satın alma ve lojistik gibi farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirdi ve 2009 yılında aynı şirkette İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevine atandı. Bu görevine ek olarak 2012 yılında Bosch Fren Sistemleri Foundation Grubu’nun KPS Capital Partners tarafından satın alınması ile oluşan yeni yapılanmada Chassis Brakes International firmasının Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevini de üstlendi. Öneyman, son olarak 2016-2019 yılları arasında Nestle Türkiye’de Operasyonlardan Sorumlu İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak görev aldı.

Geçmiş dönemlerde Peryön - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin Güney Marmara Şubesi’nde Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Öneyman, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında iş hayatına katılmak isteyen gençlere gönüllü olarak profesyonel gelişim koçluğu desteği veriyor.