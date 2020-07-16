Coşkunöz, küreselde büyüyor

16 Temmuz 2020

ESRA ÖZARFAT

Otomotiv, savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri, bilişim ve lojistik alanlarında toplam 7 sektörde 12 şirketiyle faaliyet gösteren Coşkunöz Holding'in CEO'su Erdem Acay, yüzde 100 yerli sermaye ile 70 yılı devirdiklerini ve artık odaklarında globalleşme olduğunu söyledi. Acay, ilk yurtdışı yatırımlarını Tataristan'a yapan, Rusya ile proje geliştiren holdinglerinin bu yıl Romanya'daki tesisini devreye alacağını belirtti.

Günümüz rekabet koşullarında sadece bir alanda üreterek büyümenin mümkün olmadığını belirten Erdem Acay, holdingin belirlediği strateji gereği farklı disiplinleri bünyelerine katarak oluşacak sinerji ile global ve rekabetçi bir yapıya ulaşmayı planladıklarını söyledi. Acay, “Üretmenin yanında satmak ve finansmanı yönetebilmek günümüzde daha önemli hale geldi. Biz de onun dönüşümünü yaşamaya çalışıyoruz” diyerek, “Yüzde 100 yerli firmayız. Avrupa'daki OEM'ler tarafından lokal bir tedarikçi algılanıyoruz. Yavaş yavaş değiştirmeye çalıştığımız noktalardan biri de bu. Satış tarafına ve kendimizi tanıtmaya önem veriyoruz. Biraz da farklı disiplinleri holdingin bünyesine katarak sinerji yaratmaya çalışıyoruz. Bu nedenle, bakıldığında amiral gemimiz otomotivin yanı sıra çevre teknolojilerinde, bilişimde de, savunma ve havacılık sanayinde de etkiniz. Yurt dışındaki yapılanmamızı güçlendirip yabancı ortağı olmadan globalleşmiş bir Türk firması olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yurt dışındaki şirketlerinin cirodaki payını artıracak

Holding olarak, 2019 yılını yüzde 15 büyüme ile kapatarak 330 milyon euro ciro elde ettiklerini belirten Erdem Acay, bu büyümenin içerisinde otomotiv sektörüne hizmet veren yurt dışında kurulu şirketlerin gelirlerdeki payının yüzde 30 civarında olduğunu açıkladı. Acay, “Gelecek 5 yıl içinde öngördüğümüz büyümeye paralel olarak yeni yatırımlar ile birlikte bu oranı yüzde 45'lere çıkarmayı planlıyoruz. Holding olarak 2020 yılı yurtiçi ve yurtdışında350 milyon TL'nin üzerinde yatırım planladığımız bir yıldı. Fazlar halinde bu yatırımları 2022yılına kadar tamamlayacağız” değerlendirmesini yaptı.

Romanya fabrikası bu yıl üretime başlayacak

Stratejik iş birliklerine açık bir yapıya sahip olduklarına işaret eden Acay, “Özellikle Çin pazarında mutlaka olmamız gerektiğini düşünüyorum. Pandemi sürecinin ardından Çin'in dışa açılması sürecinde Türkiye'nin potansiyelini değerlendirmesi lazım. Partnerlikler yapılabilir” dedi. Holding şirketlerinden Coşkunöz MA ile Romanya'da 25 milyon Euro'luk yatırımla kurdukları tesisi bu yıl içinde tamamlayıp üretime başlamayı hedeflediklerini aktaran Erdem Acay, “Burada ağırlıklı Dacia ve tüm Avrupa coğrafyasına hizmet vereceğiz. 40 milyon Euro ciroya ulaşmayı planlıyoruz. Tesise, Türkiye'den vereceğimiz destek ve üretimler, önümüzdeki dönemde Türkiye'deki şirketlerimize de iş potansiyeli yaratacak” diye konuştu.

GEN-C ile gençlerin eğitimine odaklandı

Çevre teknolojileri alanında İneva bünyesinde bugüne kadar 9 atık bertaraf ve enerji üretim tesisi kurduklarını anlatan Acay, Doğu Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Rusya pazarlarında aktif rol oynayarak, yerli ve milli atık bertaraf sistemini global pazarlara açacaklarını duyurdu. Veri depolama ve işlemenin dijitalleşmenin en önemli ayağı olduğuna vurgu yapan Acay, CITS ile veri toplama ve işleme hizmetleri ile bulut çözümleri sunduklarını anlattı. Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV) tarafından verilen eğitimlerde de gelişen teknolojiler doğrultusunda güncellemeler yaptıklarını bildiren Acay, “Gençlerin bir adım önde iş hayatına başlamaları ve hazırlıklı olmaları için GEN-C'ye (Generation Coşkunöz) programını hayata geçirdik. 2019'da 11 gencimize istihdam sağladık. Ayrıca Holding olarak yılsonunda yaklaşık 60 kişiyi bünyemize almayı planlıyoruz” diye konuştu.

Rusya’nın yerli otosu Aurus'a parça yapacak



Erdem Acay, ilk yurt dışı yatırımlarını 2013'de Tataristan'da yaptıklarını, 2018 yılında da Rusya'nın en büyük sac üreticisi MMK ile ortaklık kurduklarını hatırlattı. Büyük bir pazar olarak değerlendirdiği Rusya'da ayak izlerini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Acay, burada PSA Peugeot-Citroen için üretim yapacaklarını, Ford'un Rusya'da yeniden yapılandırılması nedeniyle değişen üretim hacimlerinin telafi edilmesine destek vereceklerini söyledi. Acay, 2021'de seri üretimine başlanacak Aurus'un tedarikçisi olmak için de çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Coşkunöz Alabuga olarak Avrupa'nın önemli bir otomobil üreticisiyle yeni bir projeye imza attıklarını belirten Acay, 12 milyon Euro'luk yatırımla 2022'de seri üretime geçmeyi planladıklarının altını çizdi. Acay, Asya-Pasifik'te de işbirliği olanaklarına baktıklarını söyledi.



Kore’ye helikopter gövdesi yolluyor



15 yıldır Eskişehir'de savunma ve havacılık sanayine yönelik üretim yaptıklarını anlatan Erdem Acay, yerli ve milli üretim teknolojilerine odaklandıklarını vurguladı. Ürün geliştirme konusunda bu yıl ciddi adımlar atmayı planladıklarını söyleyen Acay, "Kore'nin genel maksat helikopterlerinin orta gövdelerini yapıyoruz. Türkiye'de TAI hariç bunu yapabilen tek firmayız. Savunma Sanayi Başkanlığı ile yeni projeler üzerine görüşüyoruz" dedi.

Ar-Ge’ye her yıl 4 milyon Euro



Holding bünyesindeki iki Ar-Ge merkezinde faaliyette bulundukları tüm sektörlere yönelik geliştirmeler yaptıklarını dile getiren Erdem Acay, özellikle otomotivde yüksek mukavemetli saclar ve yeni nesil alternatif malzemelerin kullanımına odaklandıklarını bildirdi. Acay, Ar-Ge'ye her yıl yaklaşık 4 milyon Euro ayırdıklarını vurguladı.