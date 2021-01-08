Coşkunöz Magnetto Romanya’nın Genel Müdürlüğüne Hakan İnceler atandı

Coşkunöz Holding’in yurtdışı yatırımlarından olan Coşkunöz Magnetto Romanya şirketinin Genel Müdürlük görevine Hakan İnceler getirildi. Uzun yıllar Coşkunöz Metal Form şirketinde farklı birim ve pozisyonlarda yer alan ve 1 Ocak itibarıyla yeni görevini devralan Hakan İnceler'in şirketi sektörde üst sıralara taşıması hedefleniyor.

1997 Yılında stajyer olarak gruba ilk adımını atan İnceler, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında CMF şirketinde ÜLK bölümünde göreve başlayan İnceler, son 6 yılı ÜLK Müdürlüğü olmak üzere, 2000-2011 yılları arasında ÜLK bölümünde tüm süreçlerde çeşitli roller üstlendi. İnceler, 2011-2017 yıllarında Satınalma Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, Temmuz 2017’den bugüne Üretim Genel Müdür Yardımcısı olarak kariyerini devam ettirdi.

Bu sürede, süreç modernizasyonu, büyümeye bağlı inşaat, üretim outsource projeleri, yalın dönüşüm, global tedarik süreçlerinin yönetimi gibi şirket ölçeğinde yürütülen birçok projede ekip üyesi ve lideri olarak rol alan İnceler, 20 yılı buluna kariyeri boyunca birçok çalışanın gelişimine de katkı sağladı. Holding bünyesindeki ve sektördeki tecrübe ve birikimiyle Hakan İnceler’in Coşkunöz Magnetto Romanya’nın sektöründe önemli bir konuma gelmesine önemli katkı sunması bekleniyor.