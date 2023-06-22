Coşkunöz Metal Form, fabrikasının çatısına 7,15 milyon kWh’lik GES kurdu

Sürdürülebilirlik stratejik planı kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karbon ayak izini azaltmak için çabalarını sürdüren otomobil gövde parçası üreticisi Coşkunöz Metal Form (CMF), Bursa Nilüfer’de bulunan fabrikasının çatısına yıllık 7,15 milyon kWh kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurdu. Toplam 40 bin m²’lik çatı alanında gerçekleştirdiği GES yatırımı ile elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ını temiz enerjiden karşılayacak olan şirket, böylece yılda toplam 4.536 ton karbon emisyonunun doğaya salınmasını engellemeyi hedefliyor. Bu rakamın tam 170 bin ağacın sağlayacağı katkıya eşdeğer olduğu belirtiliyor.

Elektriğin yüzde 40’ını temiz enerjiden alıyor

Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Coşkunöz Metal Form Genel Müdürü Barış Murat Karaadak, “CMF olarak bir yandan üretimimize tüm hızıyla devam ederken bir yandan da çevreye daha duyarlı olmak ve karbon ayak izimizi azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz. Yıllık üretim kapasitesi 7,15 milyon kWh olan yeni güneş enerji santralimiz sayesinde artık tükettiğimiz elektriğin yüzde 40’ını temiz enerjiden alıyoruz. Bu sayede bundan böyle her yıl 4.500 tondan fazla karbon emisyonunun doğaya salınmasını engelleyecek olmak bizi heyecanlandırıyor. Daha yaşanabilir ve temiz bir dünya ve çevre için sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz çalışmaları önümüzdeki yıllarda da kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.