Coşkunöz Metal Form Turquality'ye dahil oldu

DÜNYA (BURSA) - Coşkunöz Holding bünyesinde yer alan ve dünyanın önde gelen otomotiv ana sanayi firmalarının şekillendirilmiş gövde ve şasi parçalarının tedarikçisi konumunda olan Coşkunöz Metal Form, TURQUALITY® destek programına dahil edildi. Coşkunöz Metal Form, süresiz devlet teşvikinin verildiği bu ana program kapsamındaki 14 otomotiv yan sanayi markası arasında yerini alarak, global arenada markasının gelişimine önemli katkılar sağlama imkanına kavuştu. Coşkunöz Metal Form’un TURQUALITY® programına katılması ile ilgili görüşlerini dile getiren Coşkunöz Metal Form Genel Müdürü Barış Murat Karaadak “Ana program olarak nitelendirilen bu teşvik programı ile, yurtdışında markamızın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimiz, devlet desteğinin de etkisiyle daha yoğun ve efektif bir şekilde yürütülecektir. Pek çok itibarlı ve büyük markanın dahil olduğu ve süresiz devlet teşvikinin verildiği bu ana program; markamızın küresel ölçekteki gücünü ve potansiyelini tescil etmenin yanı sıra, global ayak izimizi artırma stratejimiz doğrultusunda önemli bir prestij ve katalizör unsuru olacaktır” dedi. Tedarik sağladıkları yerli ve yabancı pek çok dev iş ortağı nezdinde bugüne kadar işlerinin kalitesi ve güvenilirlikleriyle kendilerini kanıtladıklarını ifade eden Karaadak “Bundan sonra global bir çözüm ortağı olmak ve hem markamızın hem de Türk malı imajının tüm dünyada itibarını artırmak için daha da çok çalışacağız. Program kapsamında sağlayacağımız faydalar, bu adımları atmamızda büyük destekçimiz olacak. Son 6 yıl içinde TURQUALITY ana programına kabul almaya hak kazanmış 2 otomotiv yan sanayii firmasından biri olmamızda ve bu programa dahil olan sayılı firma arasında yer almamızda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar, programın ülkemize ve şirketimize hayırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.

Coşkunöz Holding’in amiral gemisi konumunda olan ve Türkiye’nin küresel ölçekte iş yapan en önemli otomotiv yan sanayi markaları arasında bulunan yüzde 100 yerli sermayeli Coşkunöz Metal Form, bin 300 çalışanıyla aralarında Ford, Renault, Nissan, Dacia, Hyundai, Honda, Volkswagen, Mercedes Benz, Türk Traktör ve Stellantis (Fiat, Peugeot, GM) gibi birçok otomobil markasının olduğu dünya devlerinin tedarikçisi konumunda. Dış yüzey-gövde ve şasi parçaları gibi bir otomobilin ana iskeletini oluşturan en temel parçaları üreten Coşkunöz Metal Form, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alıyor ve ürünlerinin önemli bir kısmını doğrudan ya da dolaylı olarak ihraç ederek ülke ekonomisine her geçen gün katkı sağlamaya devam ediyor.