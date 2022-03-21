Coşkunöz Metal Form’a ‘Uluslararası İş Güvenliği Ödülü’

DÜNYA (BURSA) - Coşkunöz Holding’in 34 yıldır otomotiv sektöründe yerli ve global pek çok marka için presli sac parça üreten şirketi Coşkunöz Metal Form (CMF), bu yıl British Safety Council tarafından 64’üncüsü düzenlenen dünyanın en prestijli iş güvenliği ödüllerinden ‘‘International Safety Awards’’da (Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri) ödüle layık görüldü. British Safety Council’den yapılan açıklamada, bu yıl 39 ülkeden 647 firmanın yarışmaya katıldığı ifade edildi. CMF Genel Müdürü Barış Karaadak, “merit” (liyakat) seviyesinde ödül almaya hak kazandıkları için büyük gurur duyduklarını belirterek, “Türkiye’den 100’e yakın kurum ve kuruluşun katılım gösterdiği ve sadece 12 firmanın ödüle hak kazandığı bu prestijli organizasyonda onur ödülü aldık. Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak önceliğimiz daima tüm çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği. Bu alandaki faaliyetlerimizi Türkiye’de de ödül alan yapay zeka destekli iş güvenliği yazılımlarımızla son yıllarda daha da geliştirdik. Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ilk uluslararası ödülünü almak da bizim için ayrı bir gurur vesilesi” dedi.

1968 yılından bu yana Coşkunöz Holding bünyesinde faaliyet gösteren Coşkunöz Metal Form, 60 bin metrekareye ulaşan kapalı alanı, bin 300 çalışanı ve sanayideki yarım asrı geçen tecrübesi ile Türkiye’de sektöründe pazar lideri konumunda bulunuyor. 1996 yılından bu yana SAP bilgi sistemleri ile yönetilen Coşkunöz Metal Form, TS EN ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alıyor.