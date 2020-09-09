Coşkunöz Metal Form’da üst düzey atama

09 Eylül 2020

BURSA (DÜNYA) - Türkiye binek ve ticari araç üreticilerinin yanı sıra 5 kıtadaki otomotiv üreticilerine küresel standartlarda üretim yapan Coşkunöz Metal Form’un yeni Genel Müdürü Barış Murat Karaadak oldu. 20 yıla yakın sektör tecrübesi olan Karaadak, otomotiv sektöründe dış yüzey ve gövde sac parçaları, yakıt depo, torpido traversi ve arka aks, motor beşiği, salıncak kolu gibi şasi grubu komplelerinin üretimi alanında faaliyet gösteren Coşkunöz Metal Form bünyesinde ağustos ayı itibarıyla göreve başladı. Karaadak aynı zamanda Holding şirketlerinden Coşkunöz MA’nın da Genel Müdürlüğü’nü üstlenecek. Yaklaşık 30 yıla yakın süredir Coşkunöz Holding bünyesinde önemli pozisyonlarda görev alan, son 6 yıldır da Coşkunöz Metal Form ve Coşkunöz MA Genel Müdürü olarak görev yapan Aptullah Saner ise Holding şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam edecek.

Kariyerine 2002 yılında Mercedes-Benz bünyesinde Proje&Kalite Mühendisi olarak başlayan Karaadak, Autoliv’de Üretim Kalite, Müşteri Kalite ve Ar-Ge birimlerinde görev yaptı. Ardından Hyundai KIA’da Global Müşteri Kalite Müdürü olarak çalışan Karaadak, 2011 ila 2016 yılları arasında Türkiye’de çeşitli sektörlerde Fabrika Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2016 ila 2018 yılları arasında Autoliv Macaristan ve Aptiv Macaristan’ın Genel Müdürü oldu. Türkiye’ye dönme kararı alan ve Nisan 2019’dan günümüze kadar Metalfrio Solutions şirketinde Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) olarak görev yapan Barış Murat Karaadak, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Karaadak, evli ve 1 çocuk babası.