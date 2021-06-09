Coşkunöz, Rusya’nın ilk lüks aracının parçalarını üretecek

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Alabuga Serbest Ekonomik Bölgesi’nde 2014’te seri üretime başlayan Coşkunöz Holding, Aurus otomobillerinin pek çok gövde parçasını tedarik edecek.

Lüks segmentte yer alan Aurus otomobillerinin seri üretimi, 31 Mayıs Pazartesi günü Tataristan’da düzenlenen törenle başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in video konferas yöntemiyle katıldığı törende otomobilin ana üreticileri arasında yer alan Coşkunöz Holding CEO'su Erdem Acay da yer aldı.

Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, yeni projenin kendileri için prestij açısından büyük anlam taşıdığına dikkat çekti.

Coşkunöz olarak bu yatırımın içinde yer almaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirten Acay, "Coşkunöz Alabuga şirketimiz ile Aurus marka araçların limuzin, SUV, MPV modelleri için bütün kalıp ve seri sac parça üretimini biz yapacağız. Bu otomobillerin, otomotiv piyasasına güçlü bir oyuncu olarak gireceğini ve lüks araç kategorisinde rekabeti yeniden şekillendireceğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde şimdiye kadar yaklaşık 60 milyon euro çapında bir yatırıma imza attıklarını hatırlatan Acay, 2021 ve 2022 yılları için de 15 milyon Euro’luk yeni yatırım yapmayı, böylece Rusya’daki yatırım coğrafyalarını genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Putin: Dünya standartlarında bir otomobil

Törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya tarihinde ilk kez bir lüks otomobil ailesinin sıfırdan tasarlanıp üretildiğini kaydederek Aurus projesinin ülke sanayisi için taşıdığı değere vurgu yaptı.

Kendisinin de bu otomobili kullandığına ve bizzat direksiyonuna da geçtiğine dikkat çeken Putin, sözlerini “Aurus gerçekten dünya standartlarına uygun, iyi ve kaliteli bir otomobil” diyerek sürdürdü.

NAMI öncülüğünde hayata geçirildi

Ford Sollers ve Aurus Genel Direktörü Adil Şirinov ise yıllık 5 bin adet üretim kapasitesine sahip oldukları yeni yatırım çerçevesinde ana odaklarının ihracat olduğunu ifade etti.

Aurus projesi, aynı zamanda projenin büyük hissedarı konumunda bulunan Rusya Otomotiv ve Motor Araştırmaları Enstitüsü NAMI’nin öncülüğünde hayata geçirildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Emirates Tawazun Fonu’nun yatırımcı ortak olarak dahili olduğu projenin üretimini ise Ford Sollers üstlendi.