Coşkunöz yurtdışında büyümeye devam ediyor

29 Ekim 2019

Yeşim ARDIÇ

Toplam 7 sektörde 12 şirketle faaliyet yürüttüklerini vurgulayan Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, Romanya-Dragasani’de Coşkunöz Metal Form ve İtalyan, CLN Grup otomotiv bölümü Magnetto

Automotive işbirliğiyle kurduklurı Coşkunöz MA, Rusya’da çelik devi PJSC MMK Şirketler Grubu ortaklığında devreye alınan Çelik Servis Merkezi ve 2014 yılında kurulan Coşkunöz Alabuga olmak üzere üç yurtdışı yatırımları bulunduğunu kaydetti. Rusya’nın Tataristan Cumhuriyeti'nde Kamaz, PSMA ve Daimler için parçalar ürettiklerini kaydeden Acay, Çelik Servis Merkezi ile de yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip olduklarını bildirdi. Romanya’daki 25 milyon euroluk yatırımları hakkında da bilgi veren Acay, otomotiv yan sanayii olarak bu yatırımla Türkiye’deki şirketlerine de potansiyel oluşturduklarını vurguladı.

Coşkunöz olarak dünyanın önde gelen otomotiv firmalarına hizmet verdiklerini belirten Acay, “Teknolojik alt yapımız ve Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda otomotiv sektöründe ‘full servise supplier’ (FSS) olarak çalışıyoruz” dedi.

“TUSAŞ’la BOEING ve AIRBUS’a parça üretiyoruz”

Coşkunöz’ün savunma ve havacılık alanında da faaliyeti bulunduğunu bildiren Acay şunları söyledi: “TUSAŞ üzerinden BOEING, AIRBUS gibi dünyanın neredeyse tüm havacılık firmalarına parça üretimi yapıyoruz. Parça bazında imalat sayısı aylık 10 bin civarını buluyor ve cirosunun neredeyse yüzde 40’ını bu alan oluşturuyor. Yerlileşme faaliyetlerini ürün geliştirme hedefiyle yürüten Coşkunöz Savunma ve Havacılık’la yurt içinde ROKETSAN, ASELSAN, TUBİTAK SAGE, TAI gibi ana yüklenici firmalara anahtar teslim ürünler üretiyoruz. Havacılık sektöründe Detail Part Manufacturing (DPM) konusunda kendisini geliştirerek doğrudan BOEING ve AIRBUS ile çalışma fırsatı yaratmayı amaçlıyoruz. Şu an ülkede ‘Gövde Montajı’ gerçekleştirebilen ilk iki firma arasında yer alan Coşkunöz Savunma ve Havacılık'la 2019 yılında ürün ve hizmetlerini ulusal alıcılar ile buluşturarak ihracatını yüzde 25’e çıkarmayı, 2020 yılında ise yüzde 50 oranında büyümeyi hedefliyoruz”. Acay ayrıca 2019’u ciroda yüzde 20 büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini belirterek, 2020 yılında Rusya pazarında da ciddi büyüme beklediklerini kaydetti.

Acay, 2014’ten bu yana yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan INEVA Çevre Teknolojileri bünyesinde geliştirilen teknoloji sayesinde atık bertaraf ve enerji üretim tesisleri kurma üzerinde de çalıştıklarını, hali hazırda kurulu 10 ünitesi bulunan INEVA, 2019 yılı içerisinde altı yeni üniteyi devreye almayı planladıklarını kaydetti.