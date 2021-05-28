Coşkunöz’den İHA eğitimleri için yeni ortaklık

Coşkunöz Holding, insansız hava araçları ve eğitimleri konusundaki hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Coşkunöz, İngiliz Flyby Technology desteğiyle Türkiye’de European Union Aviation Safety (EASA) uyumlu yeni nesil İHA 2 ve İHA 3 pilot eğitimlerini vermek üzere kurulmuş olan Fly Bvlos Technology firmasına ortak olmak üzere anlaşmaya vardı. Yeni kurulan İHA eğitim merkeziyle Türkiye’de sivil İHA eğitimleri konusunda kapsamlı kurslar verilecek.

Gebze Teknik Üniversitesi Teknoparkı’nda faaliyet gösterecek merkezde, hem Türkiye’den hem de yurtdışından gelecek öğrencilere İHA pilotluk eğitimleri verilecek. Ayrıca Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte İHA alanında yeni teknolojilerin Türkiye’ye kazandırılması konusunda da çalışmalar yürütülecek.