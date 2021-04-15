Cotton Box, marka algısını dizilerle güçlendiriyor

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli’de ev tekstili sektöründe ürün çeşitliliği, yurtiçinde bini aşan bayi ağı, yurtdışında 10 mağazası, 450 satış noktası, online platformda yurtiçinde 50 satış kanalında ürünlerini kendi markasıyla tüketiciye ulaştıran Cotton Box, marka bilinirliğini ekranların ünlü dizileriyle güçlendiriyor. Cotton Box Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, nevresimden battaniyeye, uyku setlerinden yorgana 500’e yakın ürünlerini bugüne kadar 258 dizide izleyicinin beğenisine sunduklarını söyledi. Ev tekstilinin başkenti Denizli’de 33 yıl önce kurulan Sümaş Tekstil, fason üretim yerine kendi markasıyla istikrarlı bir büyüme hedefiyle yola çıkarak Cotton Box markasını oluşturdu. Mağazalarının yanısıra web sitesinde yer alan 500’e yakın ürünüyle yurtiçinde ve yurtdışında da satış yapan Cotton Box, pandemi dönemindeki yoğun talep artışıyla e-ticaretteki payını artırdı.

‘Dizi sektörü dünyaya açıldı’



Yurtiçinde ve yurt dışında marka bilinirliğini güçlendirmek için tüm kanalları odağına alan Cotton Box, televizyon kanallarının sevilen dizilerine de sponsor olarak nevresim takımından yorgana, banyo takımından çeyiz setine ürünlerini izleyicinin beğenisine sunuyor. Bugüne kadar Yüzleşme, Sadakatsiz, Ramo, Akıncı, Maraşlı, Gönül Dağı, Melek, Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir, Çukur, Menajerimi Ara, Babil, Masumiyet, Şahsiyet gibi 258 diziye sponsor olan Cotton Box, sadece yurtiçinde değil, Türk dizilerinin yayınlandığı coğrafyalarda da tüketicinin dikkatini çekiyor. Türk dizi sektörünün son yıllarda önemli gelişme kaydettiğini söyleyen Nuri Turgut, “Şirket olarak markalaşarak istikrarlı bir büyüme hedefliyoruz. Ev tekstili sektöründe Türkiye’nin en bilinen ilk üç markasından biriyiz. Marka bilinirliğimizi güçlendirmek için tüm platformlarda yer alıyoruz. Dizi sponsorlukları da bunlardan biri. Türk dizi sektörü son dönemde önemli bir aşama kaydetti, dünyaya açıldı. Dizilere sponsor olarak ürünlerimizin tanıtımını yapıyor, logomuzla markamızın bilinirliğini artırıyoruz. Şu an yayında olan 30’dan fazla dizide sponsorluğumuz sürüyor” dedi.

‘E-ticaret yatırımlarını odağımıza aldık’



Pandemi sürecinde e-ticaretin 6-7 yılda yakalayacağı büyümeyi 8-10 ayda yakaladığını söyleyen Nuri Turgut, marka olarak e-ticareti büyüme odağına aldıklarını söyledi. 2020 yılında e-ticaret kanalında ciddi bir sipariş artışı yaşadıklarına dikkat çeken Turgut, “E-ticaret toplam ciromuzun yüzde 28’ini oluşturuyor. Pandemiyle gelen dönüşüme bağlı olarak biz de yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. 5’er yıllık iki yol haritası planlamasıyla önce yurtiçi sonrasında bütün yurtdışını kapsayacak şekilde bir internet ticareti yatırımımız var. E-ticarette marka bilinirliğimiz çok yüksek. Bu yüzden ciddi olarak taklit ve sahtecilikle uğraşıyoruz” diye konuştu.