COVID-19, polar boyunluk satışlarını patlattı

Koronavirüs salgını, küresel ölçekte polar boyunluk satışlarını artırdı. Granz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu, her yıl kış sezonunda üretimini ve satışını yaptığımız polar boyunluklarımız bu yıl bere ve atkı satışlarımızı geride bıraktı. Ağzı ve burnu kapattığı için ense kısmından da lastikli olup ayarlanabilen bu boyunluklar adeta bir maske görevi görüyor. Polar boyunluklarımız kadın, erkek ve çocuklarda sıralama gözetmeksizin yok satıyor” dedi.

Özellikle İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya gibi COVID-19 salgının yoğun bir şekilde yaşandığı Avrupa ülkelerinde polar boyunluk satışlarının geçen yıla oranla yaklaşık 4 kat arttığını kaydeden Yolcu, “2019 yılında 200 bin civarında satılan polar boyunluk bu yıl 800 bin civarında talep gördü. Halen talep alıyoruz. Özellikle kışı sert geçiren ve salgın ile uğraşan ABD’nin bazı eyaletlerinden de yüksek adetlerde siparişler gelmeye devam ediyor. COVID-19’dan dolayı, ihracatta çok satış yapamadığımız ülkelere ürün göndermeye başladık. Umarım gelecek yıl COVID-19 tamamen yok olur ve eski düzenlerimize döneriz” diye konuştu.

Bere ve atkı satışlarının da havaların birden soğumasıyla artış gösterdiğini ifade eden Yolcu, “Özellikle yılbaşı öncesinde taşlı ve pullu bere modellerimiz bu yıl çok ilgi gördü” ifadesini kullandı.