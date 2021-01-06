Çözüm Tasarruf 37. şubesini Ankara'da açtı

“Yeni nesil finans” mottosuyla tasarruf finans sektörüne hızlı bir giriş yapan Çözüm Tasarruf, bireylerden işletmelere kadar finansal geleceğini planlamak isteyenlerin ihtiyaçlarına göre şekillenebilen çözümleriyle yaklaşık 1 yıl içerisinde 10 binden fazla kişi ve kuruma destek olarak kısa zamanda önemli bir ivme kazandı. Alternatif finans ekosistemi içerisinde mikro finansa odaklanan şirket, son olarak Ankara’daki şube ağına bir yenisini daha ekleyerek Ankara Çankaya’da ikinci bir şube daha açtı. Böylece şube sayısını 37’ye çıkaran Çözüm Tasarruf, bu yapısıyla Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 329 milyar 831 milyon TL olan Ankara ekonomisine de katkı sağlayacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çözüm Tasarruf Genel Müdürü Ebubekir Kaplan, yeni nesil finans anlayışıyla geliştirdikleri bireysel ve ticari tasarruf finansmanı ürünlerini Ankaralıların hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Alanında uzman kadromuz, 37 şubemiz ve online çözüm merkezimizle müşterilerimizin her zaman yanında yer alıyoruz. Bireysel tüketicilerden KOBİ’lere, start up’lara hatta Türkiye’nin köklü kuruluşlarına kadar her noktaya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yüzden kurulduğumuz günden bu yana birey ve şirketlere dokunabilmek adına hızlı bir şubeleşme yoluna gittik ve Ankara’daki ikinci şubemizi açtık. 60 bin 249 TL’lik kişi başına GSYH’siyle üst sıralarda yer alan Ankara, bizim için büyük önem taşıyor. Bireylerin ve KOBİ’lerin tasarruf ederek ülke ekonomisine katkı sağladığı iş süreçlerimiz, herkesin adil ve şeffaf bir şekilde finansmana ulaşmasını kolaylaştırıyor. Çağdaş, bilge ve yön veren vizyonumuzun en önemli bileşenlerinden olan yeni nesil finans yaklaşımımız, alışılagelmiş tasarruf finans sistemini değiştiriyor.” dedi.

"Her türlü finansal ihtiyaca cevap veriyor"

Geliştirdikleri teknolojik altyapıyla Türkiye’nin her köşesine hizmet verebilen bir ağa sahip olduklarına da dikkat çeken Ebubekir Kaplan, “Çözüm Tasarruf; modern bir ortamda, ticari ve bireysel müşterilerinin her türlü finansal ihtiyacına yönelik profesyonel ve teknoloji odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda sunduğu özgün çözümler ile farkını ortaya koyuyor. Müşterilerimizle olan ilişkilerimizi uzun vadeli bir iş birliğine dönüştürmek önceliğimiz. Bu doğrultuda sadece finansal kaynak sağlamanın ötesinde katma değer yaratarak da ürünlerimizi müşterilerimizin ihtiyacı doğrultusunda çeşitlendiriyoruz. Müşteri ilişkilerini haftanın her günü verdiğimiz hizmetlerle derinleştiriyoruz. En önemli amacımız geleceğini tasarlamak isteyen herkesin yanında olmak.” diyerek COVID-19 pandemisinde Ankara ekonomisinin büyümesine önemli bir katkı sağlayacaklarını ifade etti.

"Ek maliyet olmaksızın tasarruf imkanı sağlıyor"

Son olarak; çağın finansal beklenti ve ihtiyaçlarını karşılarken borçlanmayı değil tasarrufu merkeze alan bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğuna ve bu yaklaşımın pandemi döneminde daha da önem kazandığına değinen Kaplan, “Çözüm Tasarruf olarak kurumları kapsayan yeni nesil finans anlayışı, kişi ve kurumların ihtiyacı özelinde farklılaşan tasarruf planları, uygun ödeme koşulları, dijital teknolojilere entegre edilmiş iş süreçleri, sürdürülebilirlik yaklaşımı, teknolojik altyapısı ve özelleştirilmiş paketleriyle her türlü finansal ihtiyaca yanıt veriyoruz. Pandemi süreci nedeniyle finansman sorunu yaşayan KOBİ’lere ve işletme sahiplerine de fırsatlar sunuyoruz. Finans sektörünün halihazırdaki alışkanlıkları göz önüne alındığında ezberleri bozan yapımızla işletmecilerin çarklarını daha hızlı döndürmeye başlamasını, bir yandan da yeni işletmelerin açılmasıyla istihdamın artmasını sağlıyoruz. Finansal geleceği planlarken bugünden harekete geçmenin önemini ise çok iyi biliyor, tüketicilerin ek bir maliyetle karşılaşmadan hızlı bir şekilde tasarruf hedeflerine ulaşabilmesi için çalışıyoruz.” diye konuştu.

B2Press’in katkılarıyla…