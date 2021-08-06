“Çözüm ve hizmetlerimizle müşterilerimize değer katıyoruz”

Elektronik güvenlik ve iş zekası entegratörü olarak 27 yıldır sektörde faaliyet gösteren Sensormatic, sunduğu çözüm ve hizmetlerle müşterilerinin hayatına değer katmaya devam ediyor.

Geniş bir hizmet yelpazesi ile 355 binden fazla çalışanı ve 48 ülkede faaliyet gösteren İsveç merkezli Securitas grubu bünyesinde yer alan marka, aynı zamanda Securitas’ın sunduğu birçok projede güvenlik teknolojileri de sağlıyor.

Türkiye genelinde 18 ilde yerleşik ekip ve konusunda uzman 300’e yakın çalışanla hizmet verdiklerini anlatan Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, 80'e yakın markayı aynı çatı altında toplayan ve küresel hedefleri olan bir şirket olduklarını vurguladı.

Perakende, ticari-endüstriyel kuruluşlar, kamu-adalet, bankacılık-finans, havacılık, enerji, sağlık, eğitim, lojistik, spor, turizm ve otelcilik alanlarına güvenliği ve operasyonel verimliliği; teknoloji, insan ve bilgiyi en iyi şekilde birleştirerek sunduklarını aktaran Uzelli, “Türkiye’de 81’e yayılmış 40 bini aşkın kurulu sistemle hizmet veriyoruz. Türkiye’nin en büyük 15 bankasının 8’inin genel merkezleri, yaklaşık bin banka şubesi ve 2 bine yakın ATM, 35 farklı havalimanı, 135 ceza infaz kurumu, 30 adalet sarayı ve perakende sektörünün yüzde 60’ına çözüm ve hizmetlerimizle değer katıyoruz.” şeklinde konuştu.

“6 hizmeti dünyada verebilen tek kuruluşuz”

Genel olarak sundukları hizmetlerin video izleme ve geçiş kontrol çözümleri, temassız biyometrik sistemler, PDKS, çevre güvenlik sistemleri, yangın algılama ve alarm çözümleri, elektronik ürün takip çözümleri, kişi sayma sistemleri, RFID ile envanter yönetimi, kablolu ve kablosuz ağ çözümleri gibi yenilikçi ve entegre teknolojilerden oluştuğunu anlatan İsmail Uzelli, aynı zamanda bir Ar-Ge merkezi olduklarını, müşterilerinin ihtiyacına yönelik yazılım ve donanım geliştirdiklerini aktardı.

Müşterilerinin ‘akıllı önleyici güvenlik çözüm ortağı’ olmayı hedeflediklerini, bunun da teknolojiyi insanla birlikte sunabilmeyi gerektirdiğini belirten Uzelli, “İşte biz bunu Securitas’ın sunduğu hizmetler ile tek çatı altında sunabiliyoruz. Güvenlik teknolojileri, güvenlik hizmetleri, kontrol, uzaktan izleme, itfaiye hizmetleri ve danışmanlık olmak üzere 6 ana alanda tanımladığımız hizmetlerimizle akıllı önleyici güvenlik hizmetini sunuyoruz. Bu 6 hizmeti dünyada verebilen tek kuruluşuz.” ifadelerini kullandı.

Güvenlik sektöründe bulut hizmetler öne çıkacak

Bu yıl ve sonrasında güvenlik sektöründe etkili olacak trendler arasında bulut hizmetlerin öne çıkacağına dikkat çeken İsmail Uzelli, bulut depolama çözümleri sayesinde lokaldeki kamera görüntülerinin güvenli bir şekilde internet üzerinden dış ortamdaki sunucular üzerine aktarılıp depolandığını söyledi.

Bu sayede işletmelerin içindeki kayıt cihazları hasar görse ya da kaybolsa bile bulut depolama üzerinden kayıtlara sorunsuz şekilde ulaşmanın mümkün olduğunu belirten Uzelli, şöyle konuştu: “Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması uzaktan güvenlik ihtiyacını da artırdı. Uzaktan Video İzleme (RVS) temeline dayalı akıllı önleyici güvenlik hizmetleri, işletmeleri veya mülkleri korurken, hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmıyor ve riskleri en aza indiriyor. Bu sayede birçok olay gerçekleşmeden önlenebiliyor. Yapay zeka algoritmalarının kullanıldığı güvenlik kameraları bu yıl ve gelecekte proaktif güvenlik sunarak erken uyarıyla birçok olayı gerçekleşmeden önlemeye devam edecek. Güvenlik sektörü için yükselişe geçecek bir diğer konu da hizmet olarak güvenlik. Güvenlik teknolojilerine ilişkin tüm ihtiyaçları kapsayan hizmet olarak güvenlikte, ürün tedarikinden montaja, 7/24 servisten bakıma, uzaktan alarm izleme merkeziyle alarm müdahaleden raporlamaya tüm güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan çözümler bulunuyor.”