Creavit’ten 20 milyon dolarlık yeni yatırım

Banyo markası Creavit, pandemi döneminde de yatırımlarına devam ediyor. Islak mekan ürünleri sektöründe faaliyet gösteren ve 6 ayrı ürün kategorisinde çözüm geliştiren Creavit, üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini genişletmek amacıyla yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım hamlesi başlattı.

Bu yatırım sonucunda üretim kapasitesini yüzde 45-50 oranında arttırmayı hedefleyen Creavit, 5 kıtada 65 ülkede değişen tüketici ihtiyaçlarını karşılamak ve pazar payını yükseltmek için çalışmalarına devam ediyor. Yeni yatırımla, üretim hattındaki basınçlı döküm makinesinden döküm tezgahlarına, sırlama robotlarından fırınlara kadar tüm bölümlerde üretimde yüksek öneme sahip ekipman sayısını önemli ölçüde arttıran Creavit, kapalı üretim alanını ise 200 bin metrekareden 230 bin metrekareye çıkarıyor.

İhracat rakamlarını artıracak

Yatırım süreciyle ilgili açıklama yapan Creavit Genel Müdürü Hasan Tuzcuoğlu, 2015 yılından bu yana her yıl kapasiteye, teknolojiye ve insan kaynağına yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi.

2021 yılı yatırımlarıyla Ar-Ge süreçlerini daha da ilerleterek, tüketicilerin tercihlerini en iyi şekilde algılayıp, ihtiyaçlar doğrultusunda hijyen odaklı, inovatif ve fonksiyonel ürünler geliştirmeye ve üretmeye devam edeceklerini aktardı.

Creavit Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çanakcı ise, yaptıkları yatırımlarla ihracat rakamlarını daha da arttırmayı ve Türkiye ekonomisine katkı yapmaya devam etmek istediklerini kaydetti.